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Марлос, Матвиенко и Мораес отправились в отпуск за 3 тура до финиша чемпионата
Луиш Каштру постепенно распускает игроков основы
После победы над "Динамо" (3:2) "Шахтер" во вторник, 7 июля, возобновил тренировки.
Как сообщает официальный сайт "горняков", Луиш Каштру постепенно освобождает от тренировочного процесса футболистов основы.
В отпуск уже отправились Марлос, Николай Матвиенко и Жуниор Мораес. После встречи с "Десной" отдых получит еще одна группа игроков.
Также сообщается, что Исмаили после операции на колене приступил к занятиям в фитнес-центре. Индивидуально перед "Десной" тренировались Давид Хочолава, Виктор Коваленко и Маркос Антонио.
Напомним, что в УПЛ Шахтеру осталось провести 3 поединка - с "Десной" (12 июля), "Колосом" (15 июля) и с "Александрией" (19 июля).