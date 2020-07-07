Марлос, Матвиенко и Мораес отправились в отпуск за 3 тура до финиша чемпионата

После победы над "Динамо" (3:2) "Шахтер" во вторник, 7 июля, возобновил тренировки.

Как сообщает официальный сайт "горняков", Луиш Каштру постепенно освобождает от тренировочного процесса футболистов основы.

В отпуск уже отправились Марлос, Николай Матвиенко и Жуниор Мораес. После встречи с "Десной" отдых получит еще одна группа игроков.

Также сообщается, что Исмаили после операции на колене приступил к занятиям в фитнес-центре. Индивидуально перед "Десной" тренировались Давид Хочолава, Виктор Коваленко и Маркос Антонио.

Напомним, что в УПЛ Шахтеру осталось провести 3 поединка - с "Десной" (12 июля), "Колосом" (15 июля) и с "Александрией" (19 июля).