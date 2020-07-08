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Цецадзе провел личные беседы с каждым игроком ФК Львов
Некоторым сменил позицию на поле
Атакующий полузащитник ФК "Львов" Ярослав Богунов рассказал об особенностях работы с новым наставником Георгием Цецадзе.
- Уже несколько недель "Львов" тренирует грузинский специалист Георгий Цецадзе. Что изменилось с его появлением, в частности, в тренировочном процессе?
- Каждый наставник имеет свое видение. Георгий (он сам просит так называть его) сразу сказал, что будет по-другому строить команду: раньше мы играли от контратак, а теперь пытаемся контролировать мяч и использовать позиционное наступление.
- В последннй встрече вы половину игрового времени провели не на "родном" правом крыле, а в центре. Понятно, что эта позиция для Вас не новая, но все же.
- Когда Георгия назначили тренером, он провел с каждым футболистом индивидуальные беседы. Мне сказал, что видит меня центрхавом и спросил, смогу ли я здесь играть.
Я ответил: это знакомо амплуа. Во встрече с "Ворсклой" я должен был играть как раз центрального атакующего, однако в некоторые моменты (особенно во втором тайме) "выпадал" из команды на правый фланг.
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