Цецадзе провел личные беседы с каждым игроком ФК Львов

Атакующий полузащитник ФК "Львов" Ярослав Богунов рассказал об особенностях работы с новым наставником Георгием Цецадзе.

- Уже несколько недель "Львов" тренирует грузинский специалист Георгий Цецадзе. Что изменилось с его появлением, в частности, в тренировочном процессе?

- Каждый наставник имеет свое видение. Георгий (он сам просит так называть его) сразу сказал, что будет по-другому строить команду: раньше мы играли от контратак, а теперь пытаемся контролировать мяч и использовать позиционное наступление.

- В последннй встрече вы половину игрового времени провели не на "родном" правом крыле, а в центре. Понятно, что эта позиция для Вас не новая, но все же.

- Когда Георгия назначили тренером, он провел с каждым футболистом индивидуальные беседы. Мне сказал, что видит меня центрхавом и спросил, смогу ли я здесь играть.

Я ответил: это знакомо амплуа. Во встрече с "Ворсклой" я должен был играть как раз центрального атакующего, однако в некоторые моменты (особенно во втором тайме) "выпадал" из команды на правый фланг.