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Карпаты обратились к компании-совладельца Коломойского, чтобы спасти клуб

Премьер-лига
(3 голосов)

Клуб считает, что примирение компаний-владельцев - это единственный выход

Карпаты обратились к компании-совладельца Коломойского, чтобы спасти клуб
Новина українською

ФК "Карпаты" на своем официальном сайте опубликовал письмо-обращение к акционерам и спонсорам клуба, чтобы спасти команду от исчезновения, получить аттестацию и начать следующий сезон в Первой лиге. В частности львовский клуб обращается к компании-совладельца KRISAL HOLDINGS LTD, которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Компании KRISAL HOLDINGS LTD
Крейгмуир Чамберс, п / я 71, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова

Уважаемые господа!

ФК "Карпаты" (Львов) обращается к вам, как совладельцев и акционеров клуба, со следующими предложениями.

На данный момент нецелесообразно смотреть в прошлое и считать инвестированые средства обеими компаниями-владельцами клуба. ФК "Карпаты" в большой беде: долги, накопленные в течение последних лет, поставили под угрозу существование клуба. Однако восстановление коммуникации между компаниями MENDIL LIMITED и KRISAL HOLDINGS LTD - единственная и последняя реальная возможность сохранить легендарный клуб для украинского футбола, развивать его и вывести на самоокупаемость.

Что мы предлагаем:

• Компания MENDIL LIMITED готова взять на себя обязательство в течение определенного времени погасить все накопленные долги ФК "Карпаты", чтобы успешно пройти аттестацию на участие команды в следующем сезоне в Первой лиги.
• В сжатые сроки провести Общее собрание участников ФК "Карпаты" с участием представителей компаний-акционеров и активных болельщиков команды, с целью обсуждения будущего клуба и формата его дальнейшего развития.
• Если компания KRISAL HOLDINGS LTD не хочет участвовать в дальнейшем функционировании ФК "Карпаты", она может предложить условия передачи или продажи своей доли.

Мы верим, что благодаря совместным усилиям ситуацию все еще можно исправить, и ожидаем Вашего ответа. Мяч на Вашей стороне.

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В статье: Первая лига УПЛ Карпаты (Львов)
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Комментарии (16)
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Инспектор ( )
12.07.2020 в 17:13
Надоело про попа и собаку
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+1
0
megrivan (Курячі Лози)
12.07.2020 в 17:11
Коломойский не просто так ушел из Карпат. Есть информация, что он пообещал вложить в Десну USD 20 млн., при условии, что Десны займет второе место и он станет совладельцем Десны на 50%. Это позволит Десне лучше укомплектоваться и в новом сезоне серьезно бодаться с Шахтером и Динамо.
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0
0
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armik (Киев)
12.07.2020 в 17:33
20 лимонов - это как раз на туалетную бумагу для клуба упл.
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+2
0
velo1925 (Kharkiv)
12.07.2020 в 17:35
у Металлиста в последние годы был бюджет около 30млн, и тогда блоху рвали 3:0, сейчас Десна с бюджетом дай бог в десятку разорвет как тузик грелку суркисню на британский флаг
0
-1
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armik (Киев)
12.07.2020 в 17:40
Ты сам веришь в эту чепуху? Только один автобус для команды стоит от 250 штук евро.
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velo1925 (Kharkiv)
12.07.2020 в 17:43
чепуха, не владеешь информацией не выступай, смешно выглядишь
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armik (Киев)
12.07.2020 в 17:49
Да, да, Тайсон бегал за 5000 грн в месяц!Мальчик, засунь свою официальную информацию в одно официальное место.
0
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Vantala (Kharkiv)
12.07.2020 в 17:36
Коломойский вложится? Тикайте куда глаза глядят! Он уже вкладывался в Днепр и в Карпаты. ФК это не банк, государство не вытащит.
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+1
0
Sandra777 (Львів)
12.07.2020 в 17:09
Таке враження що дехто вирішив знищити Львівську обл
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+1
-1
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Байкал (Lviv)
12.07.2020 в 17:31
Львівська обл. себе сама знищує без будь-якої допомоги. Поки в Карпатах буде Димінський ,тобто Смалійчук(на папері) боюся застрянуть Карпати в другій лізі надовго
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+2
0
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
12.07.2020 в 17:33
Я вже 20 років про "геноцид західноукраїнського футболу" чую. Улюблена пісня Дима.
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+1
0
Ivanamoff (Киев)
12.07.2020 в 16:55
Жаль клуб с одной стороны. Но денег нет. Понты закончились у кого то. К чему продлевать агонию?Футбол вообще странная игра. В каждом клубе крутится около 50-60 человек. Мужиков! И чем они занимаются всю свою жизнь? Гоняют мяч. Если это кому то надо - платите свои деньги за это. Мне это не нужно. Это развлечение, а не жизненная необходимость.Смуглянка понял, что не будет актером и научился делать гробы. И вы, футболисты, чему нибудь научитесь, если хотите жить.
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+2
-2
Zak Zak (Киев)
12.07.2020 в 16:49
Вот так забиваем на регламент. И этот решатель пытается стать президентом ПФЛ. Вот из- за таких людей и волей не волей начнешь болеть против Карпат
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+2
-2
Zak Zak (Киев)
12.07.2020 в 16:51
Имел ввиду УПЛ
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+1
-2
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simargl (Чернигов)
12.07.2020 в 16:45
Аматоры.
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0
0
Liverpool 333 (Кировоград )
12.07.2020 в 16:30
Какая первая лига вы что с дуба упали аматорская лига.
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+3
-3


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