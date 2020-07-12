Карпаты обратились к компании-совладельца Коломойского, чтобы спасти клуб

ФК "Карпаты" на своем официальном сайте опубликовал письмо-обращение к акционерам и спонсорам клуба, чтобы спасти команду от исчезновения, получить аттестацию и начать следующий сезон в Первой лиге. В частности львовский клуб обращается к компании-совладельца KRISAL HOLDINGS LTD, которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Компании KRISAL HOLDINGS LTD

Крейгмуир Чамберс, п / я 71, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова

Уважаемые господа!

ФК "Карпаты" (Львов) обращается к вам, как совладельцев и акционеров клуба, со следующими предложениями.

На данный момент нецелесообразно смотреть в прошлое и считать инвестированые средства обеими компаниями-владельцами клуба. ФК "Карпаты" в большой беде: долги, накопленные в течение последних лет, поставили под угрозу существование клуба. Однако восстановление коммуникации между компаниями MENDIL LIMITED и KRISAL HOLDINGS LTD - единственная и последняя реальная возможность сохранить легендарный клуб для украинского футбола, развивать его и вывести на самоокупаемость.

Что мы предлагаем:

• Компания MENDIL LIMITED готова взять на себя обязательство в течение определенного времени погасить все накопленные долги ФК "Карпаты", чтобы успешно пройти аттестацию на участие команды в следующем сезоне в Первой лиги.

• В сжатые сроки провести Общее собрание участников ФК "Карпаты" с участием представителей компаний-акционеров и активных болельщиков команды, с целью обсуждения будущего клуба и формата его дальнейшего развития.

• Если компания KRISAL HOLDINGS LTD не хочет участвовать в дальнейшем функционировании ФК "Карпаты", она может предложить условия передачи или продажи своей доли.



Мы верим, что благодаря совместным усилиям ситуацию все еще можно исправить, и ожидаем Вашего ответа. Мяч на Вашей стороне.