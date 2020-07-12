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Бурда вышел в официальном матче Динамо впервые с сентября

Премьер-лига
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Никита заменил Александра Сироту в матче с "Александрией"

Бурда вышел в официальном матче Динамо впервые с сентября
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В матче 30-го тура УПЛ "Александрия" принимает "Динамо".

На 24-й минуте встречи главный тренер киевлян убрал с поля Александра Сироту и выпустил Никиту Бурду. Это первое появление Бурды в официальном матче "бело-синих" с 22-го сентября 2019 года. Тогда 25-летний защитник получил серьезную травму в матче против "Ворсклы".

В текущем сезоне чемпионата Украины Никита принял участие всего лишь в 8 матчах.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия УПЛ Никита Бурда
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