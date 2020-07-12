Бурда вышел в официальном матче Динамо впервые с сентября

В матче 30-го тура УПЛ "Александрия" принимает "Динамо".

На 24-й минуте встречи главный тренер киевлян убрал с поля Александра Сироту и выпустил Никиту Бурду. Это первое появление Бурды в официальном матче "бело-синих" с 22-го сентября 2019 года. Тогда 25-летний защитник получил серьезную травму в матче против "Ворсклы".

В текущем сезоне чемпионата Украины Никита принял участие всего лишь в 8 матчах.