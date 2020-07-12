Никита Бурда: Нужно находить новых арбитров, не могут матчи судить только два человека

Защитник киевского Никита Бурда поделился мыслями после ничьи с "Александрией" в матче 30-го тура УПЛ.

- Конечно, я очень рад и счастлив, что вернулся на поле после длительного простоя. Но сегодняшний негативный результат смазал впечатления от моего возвращения.

- Вы вступили в игру по ходу первого тайма, а готовы ли были выйти на поле с первых минут?

- Да, готов, но тренерский штаб посчитал, что другие ребята были готовы лучше. Я воспринял это спокойно и ждал своего шанса. То, что Саша ошибся, могло случиться с каждым, он молодой парень, так что не стоит на этом зацикливаться. До этого он сыграл два отличных матча, а сегодня просто немного не получилось. Я с ним поговорил, поддержал, уверен, что у него все будет хорошо в дальнейшем.

- Почему, на ваш взгляд, "Динамо" хуже проводит первый тайм и лучше играет во втором?

- Я бы не стал так делить. Пожалуй, мы провалили начало первого тайма, не справились с напором, который оказала "Александрия" в начале игры. Но к середине тайма немного успокоились и стали играть в свой футбол: старались контролировать мяч и создавать моменты. А во второй половине встречи еще больше прибавили. Так что смазанным получилось только начало. Будем это исправлять, поскольку необходимо весь матч играть одинаково хорошо – с начала и до конца.

- Как можете прокомментировать два пенальти в ворота "Динамо"? Они заслуженные?

- Тяжело сказать. В динамике мне показалось, что в моменте со вторым одиннадцатиметровым ударом ничего противоправного не случилось, поскольку Артем Шабанов был первым на мяче. Да, он не четко его выткнул, но сыграл в него. Но еще нужно посмотреть повтор. По поводу судей, мне кажется, нужно находить новых арбитров, обучать их, поскольку не могут наши матчи постоянно судить только два человека. И они то постоянно смотрят VAR, то вообще к нему не подходят. Создается впечатление, что они не умеют пользоваться этой системой.

- Что нужно сделать в оставшихся матчах, чтобы занять второе место в турнирной таблице?

- Нужно просто обыгрывать все команды, с которыми будем встречаться. Мы перед каждым поединком настраиваемся на победу, в том числе и сегодня. Мы плохо начали, но затем смогли преломить игру в свою пользу, лишь в конце немного не справились из-за пенальти.