ФК Александрия - Динамо 2:2. Обзор матча и видео голов

В матче 30-го тура УПЛ "Александрия" сыграла в результативную ничью с "Динамо" 2:2. Счет в матче открыл 24-летний полузащитник номинальных хозяев Максим Третьяков - хавбек реализовал 11-метровый на 23-й минуте встречи. Ход игры перевернул выход вингера киевлян Беньямина Вербича в начале второго тайма. Спустя буквально две минуты после замены словенский футболист сравнял счет. А на 75-й Вербич вывел "бело-синих" вперед. Но в концовке поединка подопечные Шарана все-таки смогли вырвать ничью - Третьяков снова отличился с пенальти. Борьба за второе место в турнирной таблице накаляется. После этого тура "Динамо" имеет в своем активе 56 очков и отстает от "Зари" на один пункт.

Александрия. Стадион "Ника"

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Ассистенты: Виктор Матяш (Донецк), Александр Корнийко (Миргород)

ФК Александрия - Динамо 2:2

Голы: Максим Третьяков 23 (пен.), Максим Третьяков 89 (пен.) - Беньямин Вербич 63, Беньямин Вербич 75

ФК Александрия: Юрий Панькив, Артем Гордиенко (Кирилл Ковалец 81), Владислав Бабогло, Тимур Стецков, Денис Безбородько (Василий Грицук 68), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Валерий Лучкевич (Максим Задерака 80), Артём Ситало (Денис Устименко 31, Дмитрий Шастал 68), Евгений Банада, Каспарс Дубра

Динамо: Денис Бойко, Сергей Сидорчук (Владимир Шепелев 46), Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (Виктор Цыганков 46), Карлос Де Пена (Виталий Буяльский 61), Александр Андриевский, Александр Караваев, Артем Шабанов, Александр Сирота (Никита Бурда 24), Назарий Русин (Беньямин Вербич 61), Томаш Кендзёра

Предупреждения: Владислав Бабогло 8 - Александр Сирота 1, Сергей Сидорчук 15, Виктор Цыганков 49, Александр Андриевский 84