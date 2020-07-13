Мудрик дебютировал за Шахтер в рамках УПЛ

В матче 30-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" на выезде обыграл черниговскую "Десну" 4:2.

Вингер "горняков" Михаил Мудрик начал этот матч на скамейке запасных и появился на поле только на 82-й минуте. 19-летний украинец заменил Тете.

Таким образом, Мудрик дебютировал за первую команду "Шахтера" в чемпионата Украины. Ранее, Михаил играл в УПЛ в составе киевского "Арсенала".