  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мудрик дебютировал за Шахтер в рамках УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мудрик дебютировал за Шахтер в рамках УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

До этого Михаил выступал в чемпионате Украины за "Арсенал"

Мудрик дебютировал за Шахтер в рамках УПЛ
Новина українською

В матче 30-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" на выезде обыграл черниговскую "Десну" 4:2.

Вингер "горняков" Михаил Мудрик начал этот матч на скамейке запасных и появился на поле только на 82-й минуте. 19-летний украинец заменил Тете.

Таким образом, Мудрик дебютировал за первую команду "Шахтера" в чемпионата Украины. Ранее, Михаил играл в УПЛ в составе киевского "Арсенала".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) УПЛ Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...