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Александрия установила клубный рекорд по количеству матчей с забитыми голами
А Третьяков - рекорд результативности среди форвардов
Уже 14 матчей подряд "Александрия" не покидает поле без забитого гола.
Клубный рекордный сериал "Александрии" продолжается с 7 декабря 2019 года.
С тех пор и по сей день команда Владимира Шарана забила 26 мячей.
В то же время "Александрия" и не побеждает в чемпионате на протяжении 6 игр.
А Максим Третьяков забил 10-й гол с начала УПЛ, таким образом улучшил на один мяч клубный рекорд результативности за сезон, принадлежавший Евгению Банаде.
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Источник:УПЛ
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octavi4 (Warszawa)
13.07.2020 в 11:06
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