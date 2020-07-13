Александрия установила клубный рекорд по количеству матчей с забитыми голами

Уже 14 матчей подряд "Александрия" не покидает поле без забитого гола.

Клубный рекордный сериал "Александрии" продолжается с 7 декабря 2019 года.

С тех пор и по сей день команда Владимира Шарана забила 26 мячей.

В то же время "Александрия" и не побеждает в чемпионате на протяжении 6 игр.

А Максим Третьяков забил 10-й гол с начала УПЛ, таким образом улучшил на один мяч клубный рекорд результативности за сезон, принадлежавший Евгению Банаде.