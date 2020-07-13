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Александрия установила клубный рекорд по количеству матчей с забитыми голами

Премьер-лига
(1 голосов)

А Третьяков - рекорд результативности среди форвардов

Александрия установила клубный рекорд по количеству матчей с забитыми голами
Новина українською

Уже 14 матчей подряд "Александрия" не покидает поле без забитого гола.

Клубный рекордный сериал "Александрии" продолжается с 7 декабря 2019 года.

С тех пор и по сей день команда Владимира Шарана забила 26 мячей.

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В то же время "Александрия" и не побеждает в чемпионате на протяжении 6 игр.

А Максим Третьяков забил 10-й гол с начала УПЛ, таким образом улучшил на один мяч клубный рекорд результативности за сезон, принадлежавший Евгению Банаде.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия Евгений Банада Максим Третьяков
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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octavi4 (Warszawa)
13.07.2020 в 11:06
Остаётся только улучшить рекорд в последующих турах
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