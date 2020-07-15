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Чиновник УАФ рассказал, что ждет Карпаты в ближайшем будущем

Премьер-лига
(1 голосов)

Вопрос об участии львовян в УПЛ априори не стоит

Чиновник УАФ рассказал, что ждет Карпаты в ближайшем будущем
Новина українською

Заместитель главы аттестационного комитета УАФ Сергей Задиран рассказал о предстоящем заседании комитета сезона 2020/2021.

– Когда будет заседание аттестационного комитета?

– Чуть позже. Сезон Первой лиги заканчивается 11 августа. Поэтому будем заседать в начале августа.

– Тогда же и станет известно, получат ли "Карпаты" аттестат для участия в ПФЛ?

– Да. Просто мы еще дату не согласовали. Их вопрос об участии в УПЛ априори не стоит, а Первая лига еще играет. Когда будем рассматривать все заявки на аттестат в ПФЛ, тогда и рассмотрим "Карпаты". Сейчас просим клубы обновить документы, потому что немного все сместилось из-за карантина.

– Видите желание "Карпат" играть в Первой лиге?

– Это вы лучше им задайте вопрос. Откуда я знаю – за "Карпаты" не отвечаю, – сказал Задиран.

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В статье: Карпаты (Львов)
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Источник:
Трибуна
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Комментарии (0)
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cavo52
15.07.2020 в 12:16
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