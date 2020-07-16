Игорь Шуховцев: У Зари есть небольшое преимущество перед Динамо

Бывший голкипер "Зари" Игорь Шуховцев поделился мнением о шансах в судьбоносном поединке команд "Динамо" и "Зари" в рамках 31-го тура.

"Этот матч - сражение за второе место, никто никому уступать не собирается – это однозначно. Фаворита в этой паре нет! Сильные стороны "Зари" - в ее командных действиях и в выполнении всех требований главного тренера Виктора Скрипника. Он привил команде атакующий, а самое главное - быстрый футбол. Если они буду придерживаться такой схемы игры и воплотят задумки наставника, то у "Зари" будет шанс обыграть "динамовцев".

Несмотря на последние невыразительные матчи, думаю, у "Динамо" выше мотивация, так как они понимают, если не займут второе место - это катастрофа. И только победа оставляет шанс на серебро. С этой мыслью наверняка они живут в течение последних дней. И это может как помешать им, так и сыграть на руку.

Считаю шансы команд на победу 50 на 50. Многое буде зависеть от того, какие тактические наработки и психологические элементы тренеры обеих команд смогут донести до подопечных.

Есть небольшой штришок, который может сыграть ключевую роль в мачте в пользу луганчан. Они имели больше на один день отдыха, чем их соперник. "Динамо" провело тяжелый, энергозатратный и минусовый в психологическом плане поединок в Александрии. Ничейный результат сильно подкосил игроков, которые, видно было, очень нервничали по этому поводу. А "Заря" наоборот свой матч выиграла у "Колоса" и сделал это на классе. Поэтому подходит к лобовой игре в более комфортных условиях. Все это в копилку и пользу "Зари". Правда, повторюсь: киевляне все недостатки могут перекрыть своей сверхвысокой мотивацией.

Если мы говорим о минусах и плюсах команд, то минус для "Зари" - недостаточная глубина запаса. У "Динамо" с этим намного лучше. Стоит вспомнить их последний поединок в Запорожье, где луганчане больше половины мачта доминировали и вели в счете. И лишь с выходом трех качественных игроков на замену киевляне взяли под свой контроль ситуацию и вырвали победу. Тогда замены у "Динамо" сыграли ключевую роль.

Но все это было в прошлом. Команды будут выходить и биться, понимая цену матча. У кого окажется больше мастерства, устойчивости и Фарта, тот и выиграет игру. "Заря" не будет отсиживаться в обороне, выжидая своего шанса, а будет играть в свой футбол. "Динамо", понимая, что луганчане обладают скоростными игроками, и как они могут быстро переходит из обороны в атаку, не полезет вперед, оголяя тылы. Изначально первые 15-20 минут команды будут проверять друг друга, нащупывая уязвимые места и лишь потом начнется лобовая. Думаю, будут забитые мячи. Больше шансов на победу все-таки у "Зари"".

Матч "Динамо" - "Заря" состоится в четверг, 16 июля. Начало игры в 19:00. Прямая видео трансляция поединка будет доступна на UA-Футбол.