Динамо - Заря. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Favbet-лига. Второй этап. 31-й тур

16 июля. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 19:00

"Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск)

Главный арбитр - Екатерина Монзуль

Ассистентки: Владимир Володин и Семён Шлончак

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>

Телетрансляция - "2+2"

Интернет-трансляция: UA-Футбол, FootballHub, Youtube-канал ФК "Динамо"

Цифры и факты

"Заря" занимает вторую строчку в таблице, но преимущество над "Динамо" всего в один балл. К тому же, в двух очках позади ещё и "Десна". Поэтому в случае поражения луганчан сегодня, а также победы двух других конкурентов "чёрно-белые коты" откатятся на четвёртую строчку. С другой стороны - возможный выигрыш точно оставит на следующий сезон без Лиги чемпионов "Динамо".

ничья плюс по одной победе каждой из команд - таковы результаты трёх предыдущих встреч оппонентов по ходу нынешнего сезона. В пяти последних очных встречах обязательно забивали оба коллектива.

"Заря" не проигрывает "Динамо" на "Олимпийском" два матча кряду. Даже с "Шахтёром" на НСК несколько недель назад сыграла вничью. В последний раз луганчане уступали киевлянам на их поле ещё в феврале прошлого года (тогда было 0:5).

Киев с начала июля идёт в довольно жёстком графике, проводя каждый матч в среднем на четвёртый день. У луганчан дела с календарём попроще, и из недельного цикла команда Виктора Скрипника до этого четверга не выбивалась.

"Динамо" забивало во всех девяти матчах после карантина. При этом, "бело-синие" на этом же отрезке пропустили в восьми встречах. У "Зари" за тот же период семь проведённых игр: трижды покидали поле без пропущенных и дважды - без забитых.

с учётом ничьей в игровое время в финале Кубка Украины "Динамо" не выигрывает четыре поединка кряду: две ничьи и два поражения. За это время Бущан и Бойко пропустили девять голов за 390 минут (в среднем 43 минуты на гол).

"Заря" - одна из трёх команд УПЛ, которые пропускают в УПЛ в среднем менее гола за игру. Вместе с ними такими показателями могут похвастаться только "Шахтёр" и "Десна".

сразу после финального свистка на Youtube-канале UA-Футбол выйдет стрим с итогами этой встречи. Эксперты вместе с Александром Рыженко поделятся мнением о ходе этого матча, а также всего тура УПЛ.

3500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Составы

"Динамо"

Не сыграют: Миколенко, Соль (оба - под вопросом)

У киевлян главный вопрос касается левого фланга защиты: сможет ли сыграть Миколенко или эту позицию вновь займёт Караваев. Бурда, вероятно, уже до конца сезона будет основным центрбеком в паре с Шабановым. Также будет интересно посмотреть на треугольник в середине поля, кто сыграет в трио с Сидорчуком и Буяльским - Шепелев или Андриевский? Наконец, в атаке выйдет Русин, но по ходу второго тайма в случае необходимости туда перейдёт Вербич.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Караваев, Бурда, Шабанов, Кендзёра - Сидорчук, Шепелев - Вербич, Буяльский, Цыганков - Русин.

"Заря"

Не сыграют: Махарадзе, Василь (оба - травмы), Леднев (условия аренды)

У луганчан известные проблемы с вратарской позицией. Сегодня сыграет номинально четвёртый голкипер, потому как три первых травмированы. Должны вернуться в старт Чеберко и Иванисеня, а под форвардами вместо Леднева расположится Юрченко. Таким образом, Кочергин и Хомченовский составят пару атакующих хавов.

Ориентировочный состав "Зари" (слева - направо): Мацапура - Михайличенко, Чеберко, Вернидуб, Тымчик - Иванисеня - Кочергин, Юрченко, Хомченовский - Кабаев, Громов.

Прогноз на матч Динамо - Заря

В посткарантинный период из тех матчей, когда над луганчанами довлела ответственность и нужно было давать результат, подопечные Виктора Скрипника выиграли только один: у "Десны". Да и то - в том поединке больше вина черниговчан, нежели достижение "чёрно-белых котов". "Динамо" в последние недели очки даются со скрипом, однако киевляне лучше готовы к важным играм. Сейчас этот фактор вновь может сыграть - поэтому на данный момент больше веры в хозяев встречи.

При этом, обе команды вряд ли вновь сыграют "на ноль". Ожидаем продолжения голевых серий.

Ставка: победа "Динамо" и обе забьют за 2,98.