  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Динамо - Заря. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Заря. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Украина
(1 голосов)

Александр Рыженко прогнозирует голы и победу пока ещё действующего вице-чемпиона

Динамо - Заря. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Favbet-лига. Второй этап. 31-й тур
16 июля. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 19:00
"Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск)

Главный арбитр - Екатерина Монзуль
Ассистентки: Владимир Володин и Семён Шлончак

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>
Телетрансляция - "2+2"
Интернет-трансляция: UA-Футбол, FootballHub, Youtube-канал ФК "Динамо"

Цифры и факты

  • "Заря" занимает вторую строчку в таблице, но преимущество над "Динамо" всего в один балл. К тому же, в двух очках позади ещё и "Десна". Поэтому в случае поражения луганчан сегодня, а также победы двух других конкурентов "чёрно-белые коты" откатятся на четвёртую строчку. С другой стороны - возможный выигрыш точно оставит на следующий сезон без Лиги чемпионов "Динамо".
  • ничья плюс по одной победе каждой из команд - таковы результаты трёх предыдущих встреч оппонентов по ходу нынешнего сезона. В пяти последних очных встречах обязательно забивали оба коллектива.
  • "Заря" не проигрывает "Динамо" на "Олимпийском" два матча кряду. Даже с "Шахтёром" на НСК несколько недель назад сыграла вничью. В последний раз луганчане уступали киевлянам на их поле ещё в феврале прошлого года (тогда было 0:5).
  • Киев с начала июля идёт в довольно жёстком графике, проводя каждый матч в среднем на четвёртый день. У луганчан дела с календарём попроще, и из недельного цикла команда Виктора Скрипника до этого четверга не выбивалась.
  • "Динамо" забивало во всех девяти матчах после карантина. При этом, "бело-синие" на этом же отрезке пропустили в восьми встречах. У "Зари" за тот же период семь проведённых игр: трижды покидали поле без пропущенных и дважды - без забитых.
  • с учётом ничьей в игровое время в финале Кубка Украины "Динамо" не выигрывает четыре поединка кряду: две ничьи и два поражения. За это время Бущан и Бойко пропустили девять голов за 390 минут (в среднем 43 минуты на гол).
  • "Заря" - одна из трёх команд УПЛ, которые пропускают в УПЛ в среднем менее гола за игру. Вместе с ними такими показателями могут похвастаться только "Шахтёр" и "Десна".
  • сразу после финального свистка на Youtube-канале UA-Футбол выйдет стрим с итогами этой встречи. Эксперты вместе с Александром Рыженко поделятся мнением о ходе этого матча, а также всего тура УПЛ.

1xbet
3500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2000 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Составы

"Динамо"
Не сыграют: Миколенко, Соль (оба - под вопросом)

У киевлян главный вопрос касается левого фланга защиты: сможет ли сыграть Миколенко или эту позицию вновь займёт Караваев. Бурда, вероятно, уже до конца сезона будет основным центрбеком в паре с Шабановым. Также будет интересно посмотреть на треугольник в середине поля, кто сыграет в трио с Сидорчуком и Буяльским - Шепелев или Андриевский? Наконец, в атаке выйдет Русин, но по ходу второго тайма в случае необходимости туда перейдёт Вербич.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Караваев, Бурда, Шабанов, Кендзёра - Сидорчук, Шепелев - Вербич, Буяльский, Цыганков - Русин.

"Заря"
Не сыграют: Махарадзе, Василь (оба - травмы), Леднев (условия аренды)

У луганчан известные проблемы с вратарской позицией. Сегодня сыграет номинально четвёртый голкипер, потому как три первых травмированы. Должны вернуться в старт Чеберко и Иванисеня, а под форвардами вместо Леднева расположится Юрченко. Таким образом, Кочергин и Хомченовский составят пару атакующих хавов.

Ориентировочный состав "Зари" (слева - направо): Мацапура - Михайличенко, Чеберко, Вернидуб, Тымчик - Иванисеня - Кочергин, Юрченко, Хомченовский - Кабаев, Громов.

Прогноз на матч Динамо - Заря

В посткарантинный период из тех матчей, когда над луганчанами довлела ответственность и нужно было давать результат, подопечные Виктора Скрипника выиграли только один: у "Десны". Да и то - в том поединке больше вина черниговчан, нежели достижение "чёрно-белых котов". "Динамо" в последние недели очки даются со скрипом, однако киевляне лучше готовы к важным играм. Сейчас этот фактор вновь может сыграть - поэтому на данный момент больше веры в хозяев встречи.

При этом, обе команды вряд ли вновь сыграют "на ноль". Ожидаем продолжения голевых серий.

Ставка: победа "Динамо" и обе забьют за 2,98.

1xbet
1,70
4,10
4,42
Сделать ставку
Favbet
1,64
4,30
4,75
Сделать ставку
Parimatch
1,71
4,10
4,50
Сделать ставку

Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
MES QUE UN CLUB
16.07.2020 в 02:27
Удачи Динамо !!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...