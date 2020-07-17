Тренер ФК Львов предсказывает появление новых Шевченко и Реброва

ФК "Львов" в 31 туре УПЛ разгромно уступил донецкому "Олимпику" со счетом 1:5.

Главный тренер Георгий Цецадзе проанализировал игру своих подопечных.

- Команда вышла, забила быстрый гол. Что случилось после этого?

- С "Днепр-1" мы 2 гола за 18 минут забили. Такое же произошло и сегодня. Прежде всего это зависит от соперника. До нашего гола мы лучше играли, после этого всю игру они лучше сыграли.

- Что не так? Команда перегорает. Недостает опыта?

- Не хватает командной игры. Есть индивидуальные ошибки.

- Вы прибегли к ротации. С чем она была связана?

- Из-за травмы и удаления Сабино в предыдущем матче.

- Не было ли у вас мысли, несмотря на то, что сезон закончен, сыграть молодежным составом? Посмотреть резерв?

- Я смотрю резерв. Есть хорошие футболисты. Может так и сыграем следующий матч. Они с нами тренируются.

Я говорил после матча с "Ворсклой", что приятно удивлен: в Украине есть немало футболистов, которые могут играть в современный футбол.

Это хорошая ситуация для Украины. Потому что, возможно, не завтра или послезавтра, но через несколько лет может появиться новый Шевченко или Ребров. Я потенциал в этих игроков вижу.