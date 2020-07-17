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Тренер ФК Львов предсказывает появление новых Шевченко и Реброва

Премьер-лига
(1 голосов)

Видит огромное количество талантов в Украине

Тренер ФК Львов предсказывает появление новых Шевченко и Реброва
Новина українською

ФК "Львов" в 31 туре УПЛ разгромно уступил донецкому "Олимпику" со счетом 1:5.

Главный тренер Георгий Цецадзе проанализировал игру своих подопечных.

- Команда вышла, забила быстрый гол. Что случилось после этого?

- С "Днепр-1" мы 2 гола за 18 минут забили. Такое же произошло и сегодня. Прежде всего это зависит от соперника. До нашего гола мы лучше играли, после этого всю игру они лучше сыграли.

- Что не так? Команда перегорает. Недостает опыта?

- Не хватает командной игры. Есть индивидуальные ошибки.

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- Вы прибегли к ротации. С чем она была связана?

- Из-за травмы и удаления Сабино в предыдущем матче.

- Не было ли у вас мысли, несмотря на то, что сезон закончен, сыграть молодежным составом? Посмотреть резерв?

- Я смотрю резерв. Есть хорошие футболисты. Может так и сыграем следующий матч. Они с нами тренируются.

Я говорил после матча с "Ворсклой", что приятно удивлен: в Украине есть немало футболистов, которые могут играть в современный футбол.

Это хорошая ситуация для Украины. Потому что, возможно, не завтра или послезавтра, но через несколько лет может появиться новый Шевченко или Ребров. Я потенциал в этих игроков вижу.

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В статье: Андрей Шевченко ФК Львов Олимпик (Донецк) Георгий Цецадзе
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Источник:
ФК Львів

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Комментарии (1)
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Bonus (Львів)
17.07.2020 в 10:22
Насмішив, скільки тих талантів в нас було, є і ще буде, але чомусь, в значної частини з них, цей потенціал виливається не на футбольному полі, а в татухи, модні зачіски, тачки, шмотки, нічні клуби і силіконові баби.
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