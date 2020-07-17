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Тренер-ассистент Ворсклы назвал причину поражения от Мариуполя и анонсировал бой с Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

А по ходу матча полтавчане побеждали

Тренер-ассистент Ворсклы назвал причину поражения от Мариуполя и анонсировал бой с Днепр-1
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Ассистент Виталия Косовского в "Ворскле" Александр Поляков прокомментировал поражение команды в 31 туре УПЛ от Мариуполя (1:2).

В первом тайме, по словам коуча, подопечные выглядели неплохо, планово отдали инициативу "азовцам" и играли от обороны, вторым номером.

Второй тайм прекрасно начали, гол забили. Казалось, что все в наших руках. Еще удаление [у соперника] на первых минутах тайма. Но ребята как-то ...этим не воспользовались. Не хватило мастерства, опыта. Где-то надо было подержать мяч, где-то - сделать лишнее касание. Но это молодость! Со временем они это поймут. Будем работать. Есть над чем работать.

Выполнили задачу на матч где-то на 60-65%. Не хватило веры в себя. Не хватило 2-3 опытных игроков, не было мужика на поле, который бы перевел игру в нормальное русло.

За этот матч неоднозначно оценены, замечает тренер-ассистент, все игроки, которые приняли участие в поединке.

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Те, от кого ждали большего, они этого не дали.

Молодые ребята - они такие, что однажды выстрелят, а в следующем матче - нет. Поэтому раздавать авансы не стоит и я этого не буду делать. В целом же во всех хорошие перспективы.

Александра Полякова спросили, как он охарактеризует оба матча УПЛ, в которых вместо основы играла молодежная команда Виталия Косовского.

Первая игра, с "Львовом" мне очень понравилась, а вторая [с "Мариуполем"] - 50 на 50. Начало хороший до 60 минуты, а тогда ... стушевались.

Анонсировал тренер-ассистент и заключительный матч чемпионата в УПЛ в Днепре.

С "Днепр-1" будем играть в футбол. А что? Нам нечего терять! Пусть ребята учатся, есть возможность. Когда им выпадет еще такая возможность? Пусть поиграют, хорошая школа.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) ФК Львов СК Днепр-1 Днепр-1 Александр Поляков
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Источник:
Ворскла

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