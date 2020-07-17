Герой футбольного дня. Дмитрий Шастал

Вчерашний день оказался насыщенным на события. Настолько, что из героев и антигероев дня можно складывать символические сборные. Однако мы акцентируем внимание на одном персонаже, который часто остается незамеченным, но своей команде приносит максимальную пользу вот уже третий тур подряд.

Дмитрий Шастал. Он не является игроком основы "Александрии". В этом сезоне в стартовом составе провел всего семь матчей в УПЛ и восемнадцать всего в чемпионате. Это меньше, чем в прошлом году, когда Шасталу пророчили светлое будущее и передовые роли в команде. Он не стал первой скрипкой, но остается джокером в колоде Владимира Шарана.

Выход Дмитрия Шастала на замену в матче с "Зарей" в 29-м туре УПЛ помог "Александрии" заработать право на пенальти и уйти от поражения. Именно Шастал в обычном моменте умудрился заработать на себе фол (по мнению арбитров Виталия Романова и Екатерины Монзуль) со стороны Абу Ханны, что и спровоцировало назначение одиннадцатиметрового.

В 30-м туре Шастал снова появился на поле со скамейки запасных и снова оказался в центре треугольника "мяч - неправомерные действия соперника – арбитр". На этот раз он выиграл позицию у Артема Шабанова и получил от него удар по ноге. Как итог – пенальти, с которого "Александрия" забила свой второй гол в матче и ушла от поражения.

Наконец, 31-й тур. Здесь уже Шастал вышел в основном составе, ведь Владимир Шаран решил немного разгрузить лидеров своей команды. Получилось даже лучше, чем предусматривал сам наставник и болельщики коллектива. Дмитрий забил свой первый гол с августа 2019-го года, его команда уверенно переиграла неудобного соперника, оправдавшись за предыдущие неудачи в этом противостоянии.

Настоящий джокер. Важно, что Владимир Шаран умеет им пользоваться, вовремя доставая из колоды.