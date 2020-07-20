После победы над Динамо коуч Колоса оценил Днепр-1 и обратился к президенту клуба

Главный тренер ковалевского "Колоса" Руслан Костышин вместе с командой в 32-м туре УПЛ одержали победу над киевским "Динамо" (2:0). В послесловии тренер сделал несколько акцентов.

- Долгожданная победа над одним из наших грандов. До сих пор мы не выигрывали у грандов в чемпионате Украины. Еще провели первый матч на ноль. Хорошо, что сохранили свое имя. Мы играли честно, без всяких лишних дел. Хочу поздравить нашего президента с тем, что у него есть такая команда. Он заслуживает такую команду в плане отношения к работе, честности, порядочности. Мы играли за него и за свое имя.

Однако эмоции не такие яркие, потому что нас ожидает еще важная игра плей-офф 25 июля. Радость все равно присутствует, ведь мы выиграли у "Динамо" на "Олимпийском", в лобовой игре для киевлян, когда они боролись за Лигу чемпионов. Однако эмоции сдержанные, поскольку мы понимаем, что у нас важная игру впереди.

- Когда будет готов новый стадион "Колос"?

- Он уже готов, остались мелкие работы. Так все складывается, что, думаю, первый домашний тур нового сезона мы уже будем играть на новом стадионе.

- Какие ожидания от матча в плей-офф с "Днепром-1"?

- Наша команда по сравнению с прошлым сезоном не слишком изменилась, а у "Днепра-1" - очень. У нас пришли стержневые футболисты Петров и Богданов - и все. А у днепрян после нашей последней игры все изменилось довольно конкретно. У них более атлетические футболисты, которые играют в совершенно другой футбол, команда изменилась тактически. Будем смотреть.

- Насколько вы расстроились из-за удаления Вадима Милько?

- Я рассчитывал на него в матче плей-офф. Будем узнавать, сможет ли он сыграть по регламенту. Первая желтая Милько - это я его просил и даже похвалил. Что касается второго предупреждения - возможно, он, как опытный футболист, должен был вовремя понять, что осталось 20 секунд до финального свистка и ничего бы не случилось, если бы нам тогда забили гол. Но он спасал ворота, к нему нет никаких претензий.