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Наставник Александрии: Не узнал свою команду после первого пропущенного гола
В команде есть кадровые вопросы
Владимир Шаран, главный тренер "Александрии", на послематчевой пресс-конференции рассказал об игре с "Шахтером" (2:2) в последнем 32 туре УПЛ.
Александрийцы, по словам тренера, серьезно настраивались на этот поединок, хотя и знали, что у соперника в составе будет много молодых игроков.
Почему? Потому мастерство у них на хорошем уровне. Мы хотели сначала больше играть на половине поля соперника. Так и было. Но после первого пропущенного мяча я своей команды не узнал - она растерялась, неправильно играла тактически. Получили красивый второй мяч в наши ворота.
Не было уверенности, что мы можем сравнять счет. После перерыва мы сделали некоторые изменения. И в тактическом плане сыграли правильно. И хорошо, что забили 2 гола - это очень важная ничья для команды психологически.
Рассказал Шаран и о своих кадровых решениях на матч. Ведь Вместо Мирошниченко на фланге играл Лучкевич.
Пашаев у нас травмирован. Поэтому играет Мирошниченко. Вантух также травмирован, Стецков потому играл третий матч подряд и ... очень часто ошибался.
Проблемой, признает Владимир Шаран, стал и напряженный график команды.
Три матча за неделю, плюс переезд в Чернигов и обратно. Это очень тяжело. Мы изменили состав, кому-то дали отдохнуть. Есть вопросы определенные, но за неделю мы их решим - накануне подготовки к матчу с "Мариуполем" [плей-офф за Лигу Европы].