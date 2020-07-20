Наставник Александрии: Не узнал свою команду после первого пропущенного гола

Владимир Шаран, главный тренер "Александрии", на послематчевой пресс-конференции рассказал об игре с "Шахтером" (2:2) в последнем 32 туре УПЛ.

Александрийцы, по словам тренера, серьезно настраивались на этот поединок, хотя и знали, что у соперника в составе будет много молодых игроков.

Почему? Потому мастерство у них на хорошем уровне. Мы хотели сначала больше играть на половине поля соперника. Так и было. Но после первого пропущенного мяча я своей команды не узнал - она ​​растерялась, неправильно играла тактически. Получили красивый второй мяч в наши ворота.

Не было уверенности, что мы можем сравнять счет. После перерыва мы сделали некоторые изменения. И в тактическом плане сыграли правильно. И хорошо, что забили 2 гола - это очень важная ничья для команды психологически.