Наставник ФК Львов оценил игру дебютанта и анонсировал разговор с руководством клуба

Главный тренер ПФК "Львов" Георгий Цецадзе после поражения от "Мариуполя" в 32 туре УПЛ (0:2) отметил в разговоре с каналом Футбол, что его команде в первую очередь не удалось выиграть.

Господина Цецадзе спросили о причинах.

- Там много компонентов. В двух словах игру разобрать невозможно. У нас были моменты, мы не смогли забить. И получилось так, что если не можешь забить гол, тогда ты можешь пропустить один гол и проиграть.

- Что Вы говорили игрокам в перерыве? Как пытались изменить игру?

- Подбодрил их. И сказал несколько нюансов, на которые они должны были делать акценты.

Первый тайм, и игра получилась неплохая. "Мариуполь" - хорошая команда. Но, к сожалению, для нас плохо, потому что опять проиграли.

Сейчас гол много не значит во время игры. Любая команда может пропустить. Главное после этого собраться и забить. К сожалению, у нас были такие ситуации, что мы выигрывали, но потом проигрывали матч.

- Точка в матче была поставлена ​​после пенальти в ваши ворота?

- Нет, я бы так не сказал. В современном футболе 0:2 - не такой счет, после кого можно говорить, что поставлена ​​точка. Если это не последняя минута матча. Просто не смогли забить.

- В составе был дебютант - Максим Комарец. Как оцените его игру?

- Хорошо оценю. Я думаю, что он хорошо сыграл.

- Сезон закончился. Как будете готовиться? Уже есть идеи, планы?

- Планы есть. Сядем с руководством и обсудим это.