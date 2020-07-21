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Наставник ФК Львов оценил игру дебютанта и анонсировал разговор с руководством клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

По поводу нового сезона

Наставник ФК Львов оценил игру дебютанта и анонсировал разговор с руководством клуба
Новина українською

Главный тренер ПФК "Львов" Георгий Цецадзе после поражения от "Мариуполя" в 32 туре УПЛ (0:2) отметил в разговоре с каналом Футбол, что его команде в первую очередь не удалось выиграть.

Господина Цецадзе спросили о причинах.

- Там много компонентов. В двух словах игру разобрать невозможно. У нас были моменты, мы не смогли забить. И получилось так, что если не можешь забить гол, тогда ты можешь пропустить один гол и проиграть.

- Что Вы говорили игрокам в перерыве? Как пытались изменить игру?

- Подбодрил их. И сказал несколько нюансов, на которые они должны были делать акценты.

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Первый тайм, и игра получилась неплохая. "Мариуполь" - хорошая команда. Но, к сожалению, для нас плохо, потому что опять проиграли.

Сейчас гол много не значит во время игры. Любая команда может пропустить. Главное после этого собраться и забить. К сожалению, у нас были такие ситуации, что мы выигрывали, но потом проигрывали матч.

- Точка в матче была поставлена ​​после пенальти в ваши ворота?

- Нет, я бы так не сказал. В современном футболе 0:2 - не такой счет, после кого можно говорить, что поставлена ​​точка. Если это не последняя минута матча. Просто не смогли забить.

- В составе был дебютант - Максим Комарец. Как оцените его игру?

- Хорошо оценю. Я думаю, что он хорошо сыграл.

- Сезон закончился. Как будете готовиться? Уже есть идеи, планы?

- Планы есть. Сядем с руководством и обсудим это.

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В статье: ФК Львов Георгий Цецадзе Максим Комарец
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Источник:
ПФК Львів

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
21.07.2020 в 11:34
из тебя тренер --сам понимаешь болтаешь только языком а игры не видно всё продули
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