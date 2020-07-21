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Заря подписала бразильского левого защитника - СМИ
Первое летнее усиление луганчан
Луганская "Заря" оформила переход бразильского левого защитника (латераля) македонского "Вардара" Леовигильдо Жуниора Реиса Родригеса, или просто Леовигильдо.
24-летний футболист подписан на полноценной основе. Контракт футболиста с луганским клубом рассчитан на 3 года.
Официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время.
В текущем сезоне Жуниор Родригес провел в футболке "Вардара" 21 поединок, в которых он забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
Transfermarkt оценивает защитника в 550 тысяч евро.
Помимо "Вардара", Жуниор Родригес ранее защищал цвета футбольного клуба "Македония Герче Петров".