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Заря подписала бразильского левого защитника - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

Первое летнее усиление луганчан

Заря подписала бразильского левого защитника - СМИ
Новина українською

Луганская "Заря" оформила переход бразильского левого защитника (латераля) македонского "Вардара" Леовигильдо Жуниора Реиса Родригеса, или просто Леовигильдо.

24-летний футболист подписан на полноценной основе. Контракт футболиста с луганским клубом рассчитан на 3 года.

Официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время.

В текущем сезоне Жуниор Родригес провел в футболке "Вардара" 21 поединок, в которых он забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Transfermarkt оценивает защитника в 550 тысяч евро.

Помимо "Вардара", Жуниор Родригес ранее защищал цвета футбольного клуба "Македония Герче Петров".

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В статье: Заря (Луганск) Вардар (Скопье) Леовигильдо
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Источник:
football.ua

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Комментарии (6)
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Запорізьке Торпедо (zp)
21.07.2020 в 20:30
недурно. играл не в самом сильном чемпе, но в стане чемпиона страны. 5+6 - неплохо для латераля, плюс 24 года - в самом футбольном соку. Думаю, ради возможности показать себя в группе ЛЕ в Зорю многие поедут
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+1
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yunguvnor (м. Чернігів)
21.07.2020 в 20:25
5+6 у складі чемпіона Македонії - хороша стата, та й судячи з неї, він якраз під Зорю і підходить, враховуючи бажання атакувати багато і тиснути високо. Подивимося, що цей Лєовіжилду зможе.
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+2
0
royalstas (Вінниця)
21.07.2020 в 20:23
Через рік другий буде в шахті замість Ісмаїлі бігати)
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+1
0
trey222
21.07.2020 в 20:21
Вроде неплохое приобретение.
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+1
0
avatar
ascent (Луксор)
21.07.2020 в 19:49
Михайличенко позицию закрыли, это раз.
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0
0
ffggpl (Харьков)
21.07.2020 в 19:48
Не плохо!
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+1
0


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