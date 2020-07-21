Заря подписала бразильского левого защитника - СМИ

Луганская "Заря" оформила переход бразильского левого защитника (латераля) македонского "Вардара" Леовигильдо Жуниора Реиса Родригеса, или просто Леовигильдо.

24-летний футболист подписан на полноценной основе. Контракт футболиста с луганским клубом рассчитан на 3 года.

Официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время.

В текущем сезоне Жуниор Родригес провел в футболке "Вардара" 21 поединок, в которых он забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Transfermarkt оценивает защитника в 550 тысяч евро.

Помимо "Вардара", Жуниор Родригес ранее защищал цвета футбольного клуба "Македония Герче Петров".