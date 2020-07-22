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К новому сезону Динамо будет готовиться в Киеве - СМИ

Премьер-лига
(3 голосов)

Без "турций" и "испаний"

К новому сезону Динамо будет готовиться в Киеве - СМИ
Новина українською

Киевское "Динамо" в рамках подготовки к сезону 2020/2021 в связи с пандемией COVID-19 проведет тренировочный сбор в Вите-Литовской.

Он продлится 10-12 дней, сообщает "Шах и Шах".

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29 июля команду попросили собраться в Киеве, а 30-го - начало подготовки к новому сезону с новым тренером.

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В статье: Тайсон Фелипе Луис Шахтер (Донецк) Филипе Луис
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Комментарии (3)
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chakvoron (Хоростків)
22.07.2020 в 14:20
Правильно, на збори в Туреччині чи Іспанії треба заслужити.
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Лекарь (село Дарница)
22.07.2020 в 13:27
Надо было бы их на полигон вывезти. И какого-нибудь сержанта вместо тренера по физ.подготовке приставить.
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Trztrqtr (Украина)
22.07.2020 в 13:37
100процентов. Этого Динамо не хватало все эти годы. Вот как просто все, нв полигон к сержанту-и проблем больше нет!
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