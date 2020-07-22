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К новому сезону Динамо будет готовиться в Киеве - СМИ
Без "турций" и "испаний"
Киевское "Динамо" в рамках подготовки к сезону 2020/2021 в связи с пандемией COVID-19 проведет тренировочный сбор в Вите-Литовской.
Он продлится 10-12 дней, сообщает "Шах и Шах".
29 июля команду попросили собраться в Киеве, а 30-го - начало подготовки к новому сезону с новым тренером.
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Источник:Телеграм-канал Шах і Шах
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Комментарии (3)
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chakvoron (Хоростків)
22.07.2020 в 14:20
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Лекарь (село Дарница)
22.07.2020 в 13:27
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Trztrqtr (Украина)
22.07.2020 в 13:37
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