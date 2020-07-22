Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо без тренера, Заря теряет лидеров. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
Следим за всеми переходами в украинском футболе
UA-Футбол запускает традиционный онлайн трансферной активности украинского футбола. В этом материале до закрытия трансферного окна мы отслеживаем все новости в украинской Премьер-лиге, Первой и Второй лигах, а также переходы наших футболистов за границей. Артур Кисляченко, Георгий Грошев и Александр Рыженко будут держать руку на пульсе и оперативно сообщать обо всех изменениях, которые произошли в клубах. Материал ежедневно обновляется и постоянно пополняется новой важной информацией.
Для корректной работы Трансферного центра UA-Футбол ниже, пожалуйста, временно отключите блокировщики рекламы.
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