Мораес: Немного расстраиваюсь, потому что постепенно начинаю получать чуть меньше игрового времени

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал о звании лучшего бомбардира нынешнего сезона УПЛ.

– Забивать много мячей – всегда хорошо для нападающего. Для меня очень важно стать лучшим бомбардиром чемпионата. Это значимый момент моей карьеры, да и для моих партнеров и клуба также, думаю, что-то особенное. Считаю это не сугубо индивидуальным титулом, а плодами работы всей команды.

– Какой гол особенно запомнился? Какой из 20 – самый важный?

– Выбрать один очень сложно… Я не могу не вспомнить голы, которые забил "Заре" в первой части сезона. Все это было значимо. И "Динамо" – это дерби, классико, всегда очень важно забивать этой команде.

– По системе "гол+пас" ты также стал лучшим. Что приятнее: забить или сделать ассист?

– Считаю, любому игроку нужно быть эффективным во всех аспектах. Хоть забивать, хоть делать ассисты, главное – помогать своему клубу. Когда отдаю передачи на партнеров, знаю, что им будет приятно реализовать момент. Я часто играл в футзал, любил выполнять много голевых пасов и забивать с помощью разных комбинаций. Это со мной с самого раннего детства и сейчас хорошо работает в футболе.

– В прошлом сезоне – 19 голов, в этом – 20. Какие планы на следующий?

– Моя цель – всегда прибавлять, становиться лучше, быть еще эффективнее, чем раньше. У клуба есть определенный проект адаптации молодых футболистов. Сейчас постепенно начинаю получать чуть меньше игрового времени. Например, в прошлом сезоне я отыграл больше, а в этом году в некоторых матчах выходили более молодые ребята. Счастлив, видя, как растут талантливые футболисты, но, конечно, немного расстраиваюсь. У меня есть цели и желание зарабатывать еще больше титулов. Думаю, с каждым разом это будет сложнее, но я намерен работать еще усерднее и готовиться еще лучше. Постараюсь добиться показателя выше, чем в этом и прошлом сезонах.