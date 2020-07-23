Скрипник: Такого капитана в моей тренерской карьере еще не было

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник рассказал о роли Никиты Каменюки для команды в этом сезоне.

Тренеру напомнили, что после игры с "Десной" он долго беседовал с Каменюкой, который завершает игровую карьеру.

Я сказал ему и лично, и при ребятах, что иметь такого капитана в моей тренерской карьере, такое было впервые! Его аура, опыт, характер - тот стержень, который олицетворяет и держит команду. У нас есть опытные ребята, которые много лет в команде и Никита выделяется из них по капитанским показателям.

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