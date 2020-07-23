Павлов: Не знаю, может Луческу бессмертный

Известный украинский специалист Николай Павлов прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо".

"Ожидал ли я, что Луческу может оказаться в "Динамо"? В наше время можно всего ожидать. Мне будет интересно за ним понаблюдать. Со стороны.

Возраст? Я пять лет назад закончил тренерскую карьеру. Сейчас, по истечении этого срока, могу сказать – надо было мне ее еще раньше закончить. Я чувствую себя прекрасно, но тренерская работа отнимает много сил и здоровья. Для меня, когда я закончил, было уже достаточно. Может, Луческу бессмертный, я не знаю", - сказал Павлов.

Напомним, что 29-го июля Луческу исполнится 75 лет. Павлову сейчас 66 лет.