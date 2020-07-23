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Севидов: Глупо думать, что у Суркисов не болит за Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Хуже с Луческу не будет

Севидов: Глупо думать, что у Суркисов не болит за Динамо
Новина українською

Известный украинский специалист Александр Севидов в эфире UA-Футбол прокомментировал отставку главного тренера Динамо Алексея Михайличенко и назначение коучем киевлян Мирчи Луческу.

"Представим, гипотетически, что Суркис оставил Алексея Михайличенко.

На данный момент Шахтер сильнее Динамо, и второе место киевлян – абсолютно логичный итог чемпионата, если не брать в расчет игру. Плюс завоевание Кубка, в котором киевляне выбили извечного конкурента - Шахтер. Это тоже трофей.

Но ведь игра не устраивает президента, болельщиков, фанатов. Есть над чем подумать. Как в такой ситуации Суркис мог оставить Михайличенко?

Луческу в сове время смог изменить баланс сил, перевернуть в пользу Шахтера. Шахтер сейчас базируется в Киеве, где вотчина Динамо, была и останется.

Глупо думать, что у Суркисов не болит. Это Динамо. Они хотят тех решение, которые будут приносить результат. И мы с вами ждем.

И пока что у меня нет оснований думать, что назначение Луческу не принесет результат, " - сказал Севидов.

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В статье: Мирча Луческу Александр Севидов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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spoultyinvoine
24.07.2020 в 00:52
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yunguvnor (м. Чернігів)
23.07.2020 в 23:50
У них болить не за Динамо, а за бабло, яке вони відмивають через таких, як Луческу. Чи хтось тут вважає, що румин не катав договірняки за кротів і не в курсі суддівських скандалів? Да в курсі, ше й як. Саме тому в Хуєв не прийде Б'єліца, зате старий румун-взяточник - запросто.
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-2
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serhi2011 (Барселона)
24.07.2020 в 00:19
а нормально висловлюватись-це так тяжко,чи розвиток не дозволяє,вбий в собі мос/каля...
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-1
yunguvnor (м. Чернігів)
24.07.2020 в 00:22
Нешановна комісія з моралі, якшо ти не в курсі, в Конституції не написано, що експліцитна лексика є забороненою. Хтось явно тут навчався в школі для розумово відсталих - тобто в совковій, ага - і це точно не я.
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СашаXM (Хмельницкий)
24.07.2020 в 00:39
а можно описать схему как отмывают и как получают? а то ля-ля и толком не понял???
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