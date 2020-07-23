Севидов: Глупо думать, что у Суркисов не болит за Динамо

Известный украинский специалист Александр Севидов в эфире UA-Футбол прокомментировал отставку главного тренера Динамо Алексея Михайличенко и назначение коучем киевлян Мирчи Луческу.

"Представим, гипотетически, что Суркис оставил Алексея Михайличенко.

На данный момент Шахтер сильнее Динамо, и второе место киевлян – абсолютно логичный итог чемпионата, если не брать в расчет игру. Плюс завоевание Кубка, в котором киевляне выбили извечного конкурента - Шахтер. Это тоже трофей.

Но ведь игра не устраивает президента, болельщиков, фанатов. Есть над чем подумать. Как в такой ситуации Суркис мог оставить Михайличенко?

Луческу в сове время смог изменить баланс сил, перевернуть в пользу Шахтера. Шахтер сейчас базируется в Киеве, где вотчина Динамо, была и останется.

Глупо думать, что у Суркисов не болит. Это Динамо. Они хотят тех решение, которые будут приносить результат. И мы с вами ждем.

И пока что у меня нет оснований думать, что назначение Луческу не принесет результат, " - сказал Севидов.