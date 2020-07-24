(Анти) Герой футбольного дня. Игорь Суркис

Говорят, что наихудшее для публичного человека – это быть скучным. Тебя могут восхвалять, или же называть нехорошими словами – главное не быть пресным. Но что делать, если твоя публичность – не часть профессии, а производная от твоих действий?

Игорь Суркис – не политик, не спортсмен, не актер, и не шоумен. Он – бизнесмен, а бизнесмены обычно придерживаются правила "деньги любят тишину". Однако параллельно Игорь Суркис – еще и президент самого популярного в многомиллионной стране футбольного клуба. Какую ударную волну может вызвать одно кабинетное решение относительно этого клуба, мы все видели и ощутили по итогам вчерашнего дня.

Вряд ли Игорь Михайлович преследовал цель эпатировать общественность. Вряд ли Игорь Михайлович в процессе выбора нового тренера "Динамо" прислушался к мнению кого-то другого, кроме своего старшего брата Григория. В конце концов, "Динамо" – частная структура и именно Суркис, как он сам выразился в беседе с футбольными активистами, вх@@ет у него миллиарды. Его деньги, его право, его решения. Остается во всей этой цепочке только одно лишнее звено – болельщики клуба.

Если ты позволяешь себе пренебрегать интересами и ценностями тех людей, которые за твою команду болеют, если ты позволяешь себе публично подчеркивать свое "я" и делать акцент на своем статусе, то вправе ли ты потом требовать от людей поддержки и лояльного отношения? Стоит ли потом удивляться, что твои игроки, у которых, по сути, еще на губах не подсохли молоко, публично ругают болельщиков и говорят, что им лучше не приезжать на стадион? Стоит ли удивляться, что после поражений или просто неудачных игр футболисты обходят журналистов, прикрыв головы капюшонами? Стоит ли удивляться, что в твоем родном городе, футбольным символом которого давным-давно является "Динамо", комфортно и уютно чувствует себя твой главный идеологический враг?

Назначением Мирчи Луческу Игорь Суркис подчеркнул собственные комплексы относительно "Шахтера". Точнее, подчеркнул их своими речами после подписания контракта с румыном. "Его выгнали, и он затаил обиду, хочет обыграть "Шахтер" и доказать Ахметову, что он был неправ. Луческу знает, как это сделать. Я смотрел Мирчи в глаза и поверил", - сказал президент, положив на кон достоинство, отношения с болельщиками, стиль игры команды, историю клуба ради потенциальной возможности насолить конкуренту. Суркис был бы хитрецом и искусным стратегом, если бы сумел переманить в "Динамо" Мирчу Луческу тогда, когда он был востребован в "Шахтере". Это был бы сильный ход, как в свое время приобретение "Реалом" Луиша Фигу у "Барселоны". Нынешнее же приглашение Луческу – выстрел в ногу собственному самолюбию.

"Динамо", судя по словам Игоря Михайловича, стало площадкой для местечковых разборок "Шахтера" со своим бывшим тренером. Дожили. Получили.