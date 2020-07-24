  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. (Анти) Герой футбольного дня. Игорь Суркис
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

(Анти) Герой футбольного дня. Игорь Суркис

Премьер-лига
(8 голосов)

Президент принял решение, которое взбудоражило общественность

(Анти) Герой футбольного дня. Игорь Суркис
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Говорят, что наихудшее для публичного человека – это быть скучным. Тебя могут восхвалять, или же называть нехорошими словами – главное не быть пресным. Но что делать, если твоя публичность – не часть профессии, а производная от твоих действий?

Игорь Суркис – не политик, не спортсмен, не актер, и не шоумен. Он – бизнесмен, а бизнесмены обычно придерживаются правила "деньги любят тишину". Однако параллельно Игорь Суркис – еще и президент самого популярного в многомиллионной стране футбольного клуба. Какую ударную волну может вызвать одно кабинетное решение относительно этого клуба, мы все видели и ощутили по итогам вчерашнего дня.

(Анти) Герой футбольного дня. Игорь Суркис - изображение 1

Вряд ли Игорь Михайлович преследовал цель эпатировать общественность. Вряд ли Игорь Михайлович в процессе выбора нового тренера "Динамо" прислушался к мнению кого-то другого, кроме своего старшего брата Григория. В конце концов, "Динамо" – частная структура и именно Суркис, как он сам выразился в беседе с футбольными активистами, вх@@ет у него миллиарды. Его деньги, его право, его решения. Остается во всей этой цепочке только одно лишнее звено – болельщики клуба.

Если ты позволяешь себе пренебрегать интересами и ценностями тех людей, которые за твою команду болеют, если ты позволяешь себе публично подчеркивать свое "я" и делать акцент на своем статусе, то вправе ли ты потом требовать от людей поддержки и лояльного отношения? Стоит ли потом удивляться, что твои игроки, у которых, по сути, еще на губах не подсохли молоко, публично ругают болельщиков и говорят, что им лучше не приезжать на стадион? Стоит ли удивляться, что после поражений или просто неудачных игр футболисты обходят журналистов, прикрыв головы капюшонами? Стоит ли удивляться, что в твоем родном городе, футбольным символом которого давным-давно является "Динамо", комфортно и уютно чувствует себя твой главный идеологический враг?

(Анти) Герой футбольного дня. Игорь Суркис - изображение 2

Назначением Мирчи Луческу Игорь Суркис подчеркнул собственные комплексы относительно "Шахтера". Точнее, подчеркнул их своими речами после подписания контракта с румыном. "Его выгнали, и он затаил обиду, хочет обыграть "Шахтер" и доказать Ахметову, что он был неправ. Луческу знает, как это сделать. Я смотрел Мирчи в глаза и поверил", - сказал президент, положив на кон достоинство, отношения с болельщиками, стиль игры команды, историю клуба ради потенциальной возможности насолить конкуренту. Суркис был бы хитрецом и искусным стратегом, если бы сумел переманить в "Динамо" Мирчу Луческу тогда, когда он был востребован в "Шахтере". Это был бы сильный ход, как в свое время приобретение "Реалом" Луиша Фигу у "Барселоны". Нынешнее же приглашение Луческу – выстрел в ногу собственному самолюбию.

"Динамо", судя по словам Игоря Михайловича, стало площадкой для местечковых разборок "Шахтера" со своим бывшим тренером. Дожили. Получили.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) герой футбольного дня
Оцените этот материал:
(8 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
24.07.2020 в 13:31
Чому в підтримку Луческу переважно не кияни тут в коментах пишуть??? Вам то яке діло?
Ответить
+5
0
beaver_penetrator (Meiringen)
24.07.2020 в 13:24
"Президент принял решение, которое взбудоражило общественность". Это какую общественность? Вчера был полит.высер на сайте от какого-то автора, наверное ещё у любителей сов запекло. Но 30 человек и больной на голову политолог уже общественность?
Ответить
0
-4
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
24.07.2020 в 13:32
З Мейрінгена видніше...
Ответить
+4
0
Dardolis (Первомайск)
24.07.2020 в 12:57
Будут результаты фаны Луча примут. Ну приняли же фаны Шахтера Мораеса? Вот 1:1. Возраст? Он что девица на выданье? Да Луч выглядит не хуже, чем выглядел в Шахте, и даже моложе, чем выглядел Блохин когда СБУ тренировал.
Ответить
+1
-5
avatar
scorpius (Ck)
24.07.2020 в 13:40
Мораес это немного не то - ни до ни во время Динамо фаны ШД с ним не враждовали.
Ответить
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
24.07.2020 в 13:45
.... и не говорили к примеру что он бездарный форвард)
0
0
avatar
scorpius (Ck)
24.07.2020 в 12:25
А суть в том, что в проигрыше от этого симбиоза останутся ярые динамофаны. Если будет вероятный провал, то Суркиса с овном смешают за серьезнейший удар по имиджу клуба. А если вдруг Луческу таки добьется успеха, то этим же фанам придётся признать состоятельность деда как тренера, что будет противоречить их собственным взглядам. Короче, так пздц, а так пропали!
Ответить
+2
-2
болельщик_футбола (Донецк)
24.07.2020 в 12:45
и главный вопрос: а кто виноват что фаны оказались в такой ситуации? правильно, сами фаны... во-первых, серут без разбора, а во-вторых, а кто они по-сути(как и фаны любой другой команды)? правильно - никто... вот и приходится быть в гавняном положении... вони вон сколько... надо быть скромнее... и еще одно, цыган тренировал два самых самых турецких клуба и вопрос этики как то не стоял...
Ответить
+2
-6
avatar
таврия19752009 (симферополь)
24.07.2020 в 12:50
да потому щас модно болелам Динамо быть на уровне первобытного.ломать,крушить,оскорблять
0
-5
avatar
таврия19752009 (симферополь)
24.07.2020 в 12:22
Концовка статьи очень в точку
Ответить
+1
-4


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...