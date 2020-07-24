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Леоненко: Луческу любит бразильцев, а на бразильцев нужны деньги. Будет интересно

Премьер-лига
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Футбольная общественность продолжает обсуждать нового наставника Динамо

Леоненко: Луческу любит бразильцев, а на бразильцев нужны деньги. Будет интересно
Новина українською

Экс-игрок "Динамо", а ныне эксперт телеканалов Футбол Виктор Леоненко прокомментировал назначение главным тренером киевлян одиозного экс-тренера "Шахтера" Мирчи Лучуеску.

"Удивил. Я думаю, не только меня, но и всех. Дальше, мне кажется, должно быть самое интересное, ведь Луческу не скрывал, что любит бразильцев. А на бразильцев нужны деньги.

Самое главное - кого оставят? Семь человек продадут или не продадут - непонятно. Ну даже если продадут, то кого оставят, а кого купят? Конечно, он всех удивил", - сказал Виктор Леоненко.

Напомним, что контракт между Луческу и киевским "Динамо" заключен на два года с опцией пролонгации еще на год.

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В статье: Мирча Луческу Виктор Леоненко Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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