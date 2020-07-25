Колос - СК Днепр-1 4:1. Обзор матча и видео голов

В первом матче плей-офф УПЛ за последний слот в Лиге Европы "Колос" довольно неожиданно разгромил "Днепр-1". В начале встречи подопечные Руслана Костышина забили дважды и после этого днепрянам было уже тяжело оправиться. Несмотря на это, "Днепр-1" смог отыграть один мяч в начале второго тайма, но буквально через минуту, в следующей же атаке пропустил ответный мяч. В итоге - 4:1. В финальном поединке за право сыграть в ЛЕ "Колос" встретится против победителя пары "Александрия" - "Мауриполь".

Киев. НСК "Олимпийский". 2 915 зрителей

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Александра Ардашева (Киев), Марина Стрелецкая (Сумы)

Колос - СК Днепр-1 4:1

Голы: Павел Ореховский 22, Денис Антюх 24, Денис Антюх 50, Евгений Морозко 87 - Евгений Волынец 49 (авт.)

Колос: Евгений Волынец, Максим Максименко (Вадим Парамонов 73), Владимир Лысенко (Александр Бондаренко 49), Евгений Смирный, Денис Антюх, Евгений Морозко, Виталий Гавриш, Алексей Зозуля, Владислав Емец, Павел Ореховский (Денис Костышин 73), Евгений Задоя (Кирилл Петров 53)

СК Днепр-1: Андрей Клищук, Владимир Адамюк, Дмитрий Коркишко (Лукас Тейлор 46), Алексей Хобленко, Сергей Логинов, Андрей Цуриков, Франциско Ди Франко (Сергей Кравченко 46), Игорь Когут, Александр Сваток, Юрий Вакулко (Сергей Булеца 62), Владислав Супряга

Предупреждения: Евгений Морозко 15, Евгений Задоя 23, Максим Максименко 35, Евгений Смирный 90+5 - Андрей Цуриков 6, Франциско Ди Франко 44