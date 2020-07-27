Колос как уличный боец, не похожая на себя Александрия. Эксперт о матчах плей-офф УПЛ

Бывший тренер "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов поделился своими впечатлениями от матчей плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы.

"Колос" - "Днепр-1" 4:1

Несмотря на крупный счет, нельзя сказать, что днепряне выглядели слабой командой. Тут можно сравнить "Днепр-1" как классического боксера, который делает все правильно, как учили, и уличного бойца "Колос", знающего, где уклониться, заманить, и нанести разящий удар. Так и произошло в этом матче.

Коваливцы прошли хорошую школу, играя с более сильными соперниками в первой шестерке, чем их соперник. Это огромнейший плюс, получив колоссальный опыт. Хотя "Колос" по подбору футболистов пока еще не тянет быть участником еврокубков. Да, они бойцы с характером, бьются, но там нужно еще и в осмысленный играть футбол.

Как по мне, у днепрян нет в игре разнообразия. Они играют все время в одном ключе, их легко можно просчитать и команды хорошо изучив это их наказывают, как сделали коваливцы. Днепряне стараются идти большими силами в атаку, но при потере мяча не вступают в отбор, не успевают быстро откатиться за его линию, пропуская быстрые контратаки, после чего возникает много опасных моментов. К тому же в центре обороны играют не скоростные игроки, не успевающие за перемещениями соперника.

Два первых мяча были забиты после грубейших позиционных ошибок в центре обороны. Но еще хуже, такие игроки как Коркишко, просто игнорируют игровую дисциплину. Это преступление. При первом пропущенном мяче он не захотел пойти в отбор, наблюдая, как Антюх спокойно принимает мяч, смещается с ним к штрафной, поднимает голову, делает передачу в район 11-метровой отметки между двумя защитниками, и Ориховский забивает головой. А когда счет стал 2:0, то было ясно, что гости не смогут отыграться. На сегодняшний день это не та команда, умеющая играть через не могу, проявлять характер, чтобы переломить ход игры. Плюс, при третьем мяче нелепая ошибка вратаря и игру можно было бы считать законченной.

А "Колос" за счет ошибок оппонента сыграл один из лучших своих матчей в сезоне. Умело переходили из обороны в атаку, быстро доставляя мяч к штрафной соперника. А вот "Днепр-1" не делает этого. При владении мячом много передач поперек и назад, вследствие чего коваливцы успевали садиться назад, насыщая оборону, и атаки гостей тормозились. "Днепр-1" стремится играть в красивый футбол, владеть мячом, а вот что с ним делать, игроки пока не знают. И самая главная проблема - после потери мяча не вступают в отбор. Поэтому победа "Колоса" над пока еще "сырым" "Днепром-1" вполне закономерна.

Крупное поражение показало подопечным Михайленко, что еще предстоит много работать над улучшением качества игра, особенно в таком элементе, как прессинг.

"Александрия" - "Мариуполь" 1:2

Казалось, после того, как александрийцы, отобрав очки у всех лидеров, набрали хороший ход, именно они в матче с азовцами будут фаворитом. Но тут есть одно но. Они отобрали очки в тот момент, когда для них ничего уже не решалось, над ними ничего не довлело, не было груза ответственности. Играли раскрепощено, в свое удовольствие. А вот в решающем матче не были похожи сами на себя, закрепощены, и совершили много ошибок в простых ситуациях. Мяч практически не доходил до своих партнеров в атаке. Да, гол забили хороший после быстрой контратаки.

Сказать, что мариупольцы по игре чем-то превзошли хозяев, не скажешь. Они как всегда использовали игру в "long ball", что и принесло результат. Федорчук не глядя шарахнул длинную передачу, Кащук с центра убежал и забил. И тут проявилась самая болевая точка в структуре игры "Александрии" - отсутствие скорости у двух центральных защитников. Один из них – Бухал - позволил легко оторваться Кащуку, и в забеге на длинную дистанцию проиграл спарринг. Да и второй центральный бэк Дубра также не обладает скоростными качествами.

Не владея никаким преимуществом, азовцы в первом тайме создали три голевых момента. Это не позволительно. "Александрия", считавшееся победителем этой пары, сильно разочаровала. При равной игре не смогли проявить тот характер, который мы видели в последних четырех матчах. А "Мариуполь" наоборот проявил хладнокровие, сыграл спокойно и использовал свои моменты. Неожиданно провальная игра александрийцев дала шанс азовцам, их победу не назовешь случайной.

Напомним, что финальный матч плей-офф между "Колосом" и "Мариуполем" состоится в среду, 29 июля в Киеве, на НСК "Олимпийский".