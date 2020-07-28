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Олимпик вышел из отпуска и запланировал спарринг

Премьер-лига
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Сегодня - первая силовая тренировка

Олимпик вышел из отпуска и запланировал спарринг
Новина українською

Вчера, 27 июля, донецкая олимпийская команда провела первую тренировку в рамках подготовки к сезону 2020/2021. Дончане собрались на базе в Счастливом.

Главный тренер команды Игорь Климовский поздравил команду и обрисовал планы на подготовительный период. Ближайшие несколько недель футболистов ожидает тренировочный сбор в Счастливом. Программа подготовки привычная: тренировки в двухразовом режиме и ряд контрольных поединков. За этот период тренерский штаб будет просматривать потенциальных новичков.

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Первая тренировочная сессия состояла из разминки, стретчинга и тенисбола. После этого олимпийцы отправились на ужин. А уже сегодня с 10 утра за дело возьмется тренер по физподготовке Антон Дьяченко, и у футболистов начнется тяжелый период работы по набору физических кондиций.

Первый товарищеский матч у дончан запланирован на 1 августа. Соперником будет новичок Первой лиги - ФК "Полесье" (Житомир). Время и место проведения встречи объявят позже.

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В статье: Олимпик (Донецк) спарринг Полесье (Житомир) тренировка Игорь Климовский
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Источник:
Олімпік

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