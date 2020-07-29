Иван Кривошеенко о плей-офф УПЛ: Роль играют незначительные детали - преимущество у Колоса

Бывший футболист "Мариуполя" (тогда еще "Ильичевца") и коваливского "Колоса" Иван Кривошеенко поделился мнением о шансах его бывших команд в борьбе за путевку в Лигу Европы.

"Небольшое преимущество отдал бы "Колосу", хотя у "Мариуполя" молодой состав, и есть ребята, принимавшие участие в Лиге Европы.

В футболе играют роль даже незначительные детали. Азовцам после победного матча в Александрии пришлось возвращаться домой, затем через день садиться на поезд и ехать в Киев. Такой нелегкий путь изматывает футболистов, смогут ли они хорошо восстановиться к игре - увидим в среду.

Плюс - обстановка вокруг главного тренера, а именно слухи об его уходе. У многих футболистов также заканчиваются контракты, и это не есть хорошо для команды. Знаю по себе, когда в конце сезона нет определенности, то это влияет на твое состояние и мешает сконцентрироваться на игре. Это довлеет на команду. Ведь они понимают, что если не попадут в Лигу Европы, то не будет тренерского штаба, и многим игрокам придется уйти.

"Колос" наоборот отыграл, остался дома и мог спокойно готовиться к финалу. Команда и так перевыполнила задачу, попала в ТОП-6, и осталось сделать один решающий шаг на пути к еврокубку. У них есть большие амбиции, хорошее финансовое вложение, новый стадион, клуб быстро развивается.

Главный тренер азовцев Александр Бабич идет на хитрую уловку, стареется усыпить бдительность соперника, заявляя, что в их противостоянии он видит фаворитом "Колос". Это такой себе тактический ход. Думаю, в свою очередь наставник Руслан Костышин сумеет настроить ребят, чтобы достичь с ходу немыслимого успеха. Еще матч не начался, а уже идут тренерские тактические маневры.

Как бы там ни было, считаю эти команды одного уровня. Это фактически финал Кубка, где в отличие от чемпионата на длинной дистанции можно собраться и настроится на одну игру. Кто из тренеров мотивирует ребят лучше, тому и гарантирован успех. Ведь мало кто сомневался, что в поединке "Александрия" - "Мариуполь", победителем будут александрийцы. Но в финал вышли мариупольцы. Азовцы грамотно сыграли в обороне, действуя на контрактах, и в конце матча "словили" хозяев в одной из них.

"Колосу" в поединке с "Днепром-1" повезло: они забили быстрых два мяча, использовав ошибки обороны. Это и предопределило дальнейший ход событий. Сработало и тренерское чутье поставить Антюха, который забил два мяча, а до этого не всегда играл в основе.

Наверняка наставник "Мариуполя" хорошо изучит матч коваливцев против днепрян и постарается донести подопечным, что не стоит оставлять свободные зоны и бреши для атак, которые мы видели в этом противостоянии. Но при равных шансах, а они до игры равные у обеих команд, все равно ставлю на победу Коваливки. Много голов не будет, но свой победный мяч забьют номинальные хозяева поля".

Матч "Колос" - "Мариуполь" состоится в среду, 29 июля. Начало игры в 19:30. На UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.