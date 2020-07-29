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Александрия подписала новый контракт с фланговым защитником

Премьер-лига
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Александрия подписала новый контракт с фланговым защитником
Новина українською

Сегодня латераль ФК "Александрия" Денис Мирошниченко подписал новый 2-летний контракт с клубом.

Денис заметил, что счастлив, что может продолжить свою карьеру в ФК "Александрия" и выразил благодарность президенту клуба и главному тренеру за доверие.

Убежден, что эти два года будут для меня лично, и для команды в целом очень интересными и кропотливыми, ведь впереди очень много серьезной работы. Хочется поблагодарить моих партнеров по команде за доброжелательные отношения в коллективе и дружеское отношение ко мне.

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Также благодарю болельщиков, которые поддерживают команду и во времена успеха, и во времена неудач. Жаль, что мы завершили сезон на минорной ноте. Ведь предыдущий год был для нас очень удачным. Мы были бронзовыми призерами, играли в групповом турнире Лиги Европы. Но это футбол. Надеюсь, что в следующем чемпионате, который уже не за горами, наши выступления будут значительно лучше.

Главный тренер Владимир Шаран отметил, что рад продолжению контракта Мирошниченко.

Уверен, что мы не зря пригласили этого футболиста в нашу команду. Он провел у нас 33 матча, забил один мяч. Денис зарекомендовал себя как хороший, порядочный человек. Он достаточно уверенно влился в коллектив и профессионально относится к своему делу. У него большой потенциал, и я убежден, что его мастерство от матча к матчу будет расти.

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В статье: Владимир Шаран Лига Европы ФК Александрия Денис Мирошниченко контракт
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Источник:
Олександрія

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