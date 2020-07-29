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Вербич в Мюнхене перенес операцию

Премьер-лига
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Вмешательство прошло успешно

Вербич в Мюнхене перенес операцию
Новина українською

Атакующий хавбек "Динамо" Беньямин Вербич перенес операцию в Мюнхене.

Футболист выложил в соцсетях послеоперационное фото и сообщил, что хирургическое вмешательство прошло успешно.

Напомним, что концовку сезона футболист провел на уколах, испытывая проблемы с паховыми кольцами. В недавнем интервью футболист заявлял, что он все еще испытывает болевые ощущения и ожидает углубленного медицинского обследования.

Вербич в Мюнхене перенес операцию - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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