Премьер-лига
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Вербич в Мюнхене перенес операцию
Вмешательство прошло успешно
Атакующий хавбек "Динамо" Беньямин Вербич перенес операцию в Мюнхене.
Футболист выложил в соцсетях послеоперационное фото и сообщил, что хирургическое вмешательство прошло успешно.
Напомним, что концовку сезона футболист провел на уколах, испытывая проблемы с паховыми кольцами. В
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Источник:Инстаграм
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