Днепр-1 сделал предложение Динамо по Булеце и Супряге

Почетный президент " Днепра-1 " Юрий Береза сообщил, что клуб намерен еще на сезон оставить в команде полузащитника Сергея Булецу и нападающего Владислава Супрягу. Оба игрока выступали в нынешнем за "Днепр-1" на правах аренды из "Динамо".

"Да, мы сделали предложение "Динамо". Хотим, чтобы эти футболисты, которые хорошо себя проявили, еще на год продолжили выступления в Днепре-1". Теперь мы ждем ответа от киевского клуба", - сказал Береза.

Добавим, что по итогам нынешнего сезона Владислав Супряга попал в четверку лучших бомбардиров УПЛ. Форвард забил 14 голов в 24 матчах.

Сергей Булеца принял участие в 27 играх и забил 4 гола.