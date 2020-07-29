  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 сделал предложение Динамо по Булеце и Супряге
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 сделал предложение Динамо по Булеце и Супряге

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепряне хотят еще на год сохранить игроков

Днепр-1 сделал предложение Динамо по Булеце и Супряге
Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза сообщил, что клуб намерен еще на сезон оставить в команде полузащитника Сергея Булецу и нападающего Владислава Супрягу. Оба игрока выступали в нынешнем за "Днепр-1" на правах аренды из "Динамо".

"Да, мы сделали предложение "Динамо". Хотим, чтобы эти футболисты, которые хорошо себя проявили, еще на год продолжили выступления в Днепре-1". Теперь мы ждем ответа от киевского клуба", - сказал Береза.

Добавим, что по итогам нынешнего сезона Владислав Супряга попал в четверку лучших бомбардиров УПЛ. Форвард забил 14 голов в 24 матчах.

Сергей Булеца принял участие в 27 играх и забил 4 гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Юрий Береза Владислав Супряга Сергей Булеца
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...