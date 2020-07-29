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Днепр-1 сделал предложение Динамо по Булеце и Супряге
Днепряне хотят еще на год сохранить игроков
Почетный президент "
"Да, мы сделали предложение "Динамо". Хотим, чтобы эти футболисты, которые хорошо себя проявили, еще на год продолжили выступления в Днепре-1". Теперь мы ждем ответа от киевского клуба", - сказал Береза.
Добавим, что по итогам нынешнего сезона Владислав Супряга попал в четверку лучших бомбардиров УПЛ. Форвард забил 14 голов в 24 матчах.
Сергей Булеца принял участие в 27 играх и забил 4 гола.