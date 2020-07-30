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Вице-президент Шахтера прокомментировал вероятность успеха Динамо с Мирчей Луческу

Премьер-лига
(2 голосов)

И заметил отсутствие системы у киевлян

Вице-президент Шахтера прокомментировал вероятность успеха Динамо с Мирчей Луческу
Новина українською

Борис Колесников, давний бизнес-партнер Рината Ахметова и вице-президент "Шахтера" рассказал, как относится к назначению Мирчи Луческу наставником "Динамо".

Представьте себе, чтобы было проще. "Шахтер" - это большой завод, где главный тренер - это всего лишь начальник цеха, можно так сказать. Успех "Шахтера" - в президенте и селекционной службе, вот они обеспечивают успех. Конечно, вклад Мирчи [в развитие "Шахтера"] есть, но главное не это. Главное, что в "Шахтере" есть система, а система обеспечивает результат.

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Теперь о футболе. "Шахтер" играет по схеме 4-2-3-1. Насыщенная полузащита, два фланговые защитники работают по всему флангу, вовремя возвращаются. Но главное - два опорника и три атакующие полузащитники. Именно президент и селекционная служба подобрали таких игроков, как Фернандиньо, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, Виллиан. Если "Динамо" способно построить систему и пригласить футболистов такого уровня - у команды, безусловно, есть шанс на успех. А если нет - то нет.

Те, кто играл в "Шахтере" при Мирче, - по сей день играют в лучших клубах мира. Кого он перетянет из "Шахтера"? Пришедших на смену ребятам, которые ушли? Это невозможно в принципе. Нечего обсуждать. Я бы назвал 15 человек, которые стали бы в случае "Динамо" и начал бы с Лионеля Месси. Если "Динамо" хочет успеха - оно должно построить систему, такой же завод, как у "Шахтера". Построит систему - будет успех.

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В статье: Виллиан Мирча Луческу Фернандиньо Ринат Ахметов Борис Колесников Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (4)
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Salming (Полтава)
30.07.2020 в 09:58
Кроты сильно перевозбудились. Значит все идет правильно
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+3
-2
avatar
zloyded (Киев)
30.07.2020 в 09:08
Какие они ущербные эти кроты...!
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+6
-3
Hanter44 (Baburka)
30.07.2020 в 11:05
Ну не более,чем ты,злыдень.
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.07.2020 в 08:57
Ахметівці для тролінгу підключили навіть Богю, який повинен вже давно на нарах чалитися через дерибан на НСК та Арені Львів...
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+7
-1


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