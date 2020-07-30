Вице-президент Шахтера прокомментировал вероятность успеха Динамо с Мирчей Луческу

Борис Колесников, давний бизнес-партнер Рината Ахметова и вице-президент "Шахтера" рассказал, как относится к назначению Мирчи Луческу наставником "Динамо".

Представьте себе, чтобы было проще. "Шахтер" - это большой завод, где главный тренер - это всего лишь начальник цеха, можно так сказать. Успех "Шахтера" - в президенте и селекционной службе, вот они обеспечивают успех. Конечно, вклад Мирчи [в развитие "Шахтера"] есть, но главное не это. Главное, что в "Шахтере" есть система, а система обеспечивает результат.

Теперь о футболе. "Шахтер" играет по схеме 4-2-3-1. Насыщенная полузащита, два фланговые защитники работают по всему флангу, вовремя возвращаются. Но главное - два опорника и три атакующие полузащитники. Именно президент и селекционная служба подобрали таких игроков, как Фернандиньо, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, Виллиан. Если "Динамо" способно построить систему и пригласить футболистов такого уровня - у команды, безусловно, есть шанс на успех. А если нет - то нет.

Те, кто играл в "Шахтере" при Мирче, - по сей день играют в лучших клубах мира. Кого он перетянет из "Шахтера"? Пришедших на смену ребятам, которые ушли? Это невозможно в принципе. Нечего обсуждать. Я бы назвал 15 человек, которые стали бы в случае "Динамо" и начал бы с Лионеля Месси. Если "Динамо" хочет успеха - оно должно построить систему, такой же завод, как у "Шахтера". Построит систему - будет успех.