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Павелко: Матчи плей-офф - это была изюминка этого необычного года

Премьер-лига
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Президент УАФ доволен нынешним сезоном УПЛ

Павелко: Матчи плей-офф - это была изюминка этого необычного года
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко в эфире ТК Футбол прокомментировал последний матч нынешнего сезона УПЛ, в котором "Колос", обыграв в финале плей-офф "Мариуполь" (1:0), завоевал путевку в Лигу европы.

"Борьба в этих матчах была действительно серьезная. Предвидеть результат до матча никто не мог, как в матче "Александрия" - "Мариуполь", так и в матче "Колос" - "Днепр-1". Мы увидели интересную игру и результат. Это элемент любви к нашему футболу, когда мы не можем предвидеть результат. Команды вышли в финал из разных шестерок. Этот элемент интриги хорош для украинского футбола.

Думаю, что это украшение нашего чемпионата, когда игры плей-офф определяют представителя в еврокубках. Это изюминка именно этого необычного года. Самое главное - мы возобновили чемпионат и сделали так, чтобы в спортивной борьбе мы определили победителя и представителя в еврокубках. Благодаря этому мы поддержали все клубы, которые не ушли на карантин, как это сделали в Голландии или Франции. Мы видим бескомпромиссную борьбу до последнего матча", - сказал Павелко.

Отметим, что в следующем сезоне УПЛ должно сыграть 14 команд в два круга по классической схеме.

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В статье: ФК Мариуполь Андрей Павелко Колос (Ковалевка) УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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