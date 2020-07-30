Павелко: Матчи плей-офф - это была изюминка этого необычного года

Президент УАФ Андрей Павелко в эфире ТК Футбол прокомментировал последний матч нынешнего сезона УПЛ, в котором "Колос", обыграв в финале плей-офф "Мариуполь" (1:0) , завоевал путевку в Лигу европы.

"Борьба в этих матчах была действительно серьезная. Предвидеть результат до матча никто не мог, как в матче "Александрия" - "Мариуполь", так и в матче "Колос" - "Днепр-1". Мы увидели интересную игру и результат. Это элемент любви к нашему футболу, когда мы не можем предвидеть результат. Команды вышли в финал из разных шестерок. Этот элемент интриги хорош для украинского футбола.

Думаю, что это украшение нашего чемпионата, когда игры плей-офф определяют представителя в еврокубках. Это изюминка именно этого необычного года. Самое главное - мы возобновили чемпионат и сделали так, чтобы в спортивной борьбе мы определили победителя и представителя в еврокубках. Благодаря этому мы поддержали все клубы, которые не ушли на карантин, как это сделали в Голландии или Франции. Мы видим бескомпромиссную борьбу до последнего матча", - сказал Павелко.

Отметим, что в следующем сезоне УПЛ должно сыграть 14 команд в два круга по классической схеме.