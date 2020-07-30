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Луческу рассказал, почему Спиридон отказался работать в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Данного устоявшегося тандема в Киеве не будет

Луческу рассказал, почему Спиридон отказался работать в Динамо
Новина українською

В четверг 30 июля состоялась презентация Мирчи Луческу в качестве главного тренера "Динамо", в ходе которой румынский специалист объяснил, почему его бывший ассистент Александр Спиридон, с которым они проработали 12 лет в "Шахтере", отказался от работы в киевском клубе.

"Было очень сложно, потому что мы вместе проработали много лет. Сначала он сказал, что приедет, потом отказался. Скорее всего, это связано с семейными проблемами.

Мы расстались три года назад. Я просил его вернуться в большой футбол. Но так случилось, что он уехал к семье.

Других деталей я не знаю", – сказал Мирча Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Александр Спиридон Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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xabo63
30.07.2020 в 17:52
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Инспектор ( )
30.07.2020 в 17:43
Чересчур многА Луческу. Зашкаливает, только бубна и гитары не хватает
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beatles (Крижопіль)
30.07.2020 в 18:30
А вот и нет!! надо больше Луческу, больше! Еще ничего про него не сказал Шевченко и Сабо, почему так долго молчит Лужный ?( а ему есть что сказать) Покажите дом где будет жить Луческу, на какой машине его будут возить на работу, какую кухню будет он вкушать в перерывах между тяжкими трудами? заставьте его выучить слова "Слава Украине!" и пусть он начнет держать себя за сердце во время гимна(он так мечтал вернуться в Украину!) Где фото Луческу и Кличко? Где фото Луческий и дети? (посещение базы с детьми лет эдак 8 в обязательной атрибутике Динамо, пару фото где он берет мальчугана на руки...и только по случайному совпадению это третий сын Омельченко от второй жены) Потом обязательный символический пенальти Бойко(непременно Бойко, чтобы его одна извилина судорожно извивалась в борьбе с мыслью - "услужить и пропустить или же включить тренированные инстинкты", это борьба в глазах читалась бы незабываемо)! В общем Суркис слабо подготовился к встрече с "лучшим тренером эпохи"
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