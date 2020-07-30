Луческу рассказал, почему Спиридон отказался работать в Динамо

В четверг 30 июля состоялась презентация Мирчи Луческу в качестве главного тренера " Динамо ", в ходе которой румынский специалист объяснил, почему его бывший ассистент Александр Спиридон, с которым они проработали 12 лет в "Шахтере", отказался от работы в киевском клубе.

"Было очень сложно, потому что мы вместе проработали много лет. Сначала он сказал, что приедет, потом отказался. Скорее всего, это связано с семейными проблемами.

Мы расстались три года назад. Я просил его вернуться в большой футбол. Но так случилось, что он уехал к семье.

Других деталей я не знаю", – сказал Мирча Луческу.