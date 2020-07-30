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Луческу рассказал, почему Спиридон отказался работать в Динамо
Данного устоявшегося тандема в Киеве не будет
В четверг 30 июля состоялась презентация Мирчи Луческу в качестве главного тренера "
"Было очень сложно, потому что мы вместе проработали много лет. Сначала он сказал, что приедет, потом отказался. Скорее всего, это связано с семейными проблемами.
Мы расстались три года назад. Я просил его вернуться в большой футбол. Но так случилось, что он уехал к семье.
Других деталей я не знаю", – сказал Мирча Луческу.