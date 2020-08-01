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Додо: Всегда мечтал о Палмейрас. Хотел бы сыграть там однажды

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец хотел бы вернуться на родину в будущем

Додо: Всегда мечтал о Палмейрас. Хотел бы сыграть там однажды
Новина українською

Фланговый защитник "Шахтера" Додо рассказал, что однажды хотел бы снова поиграть в бразильских клубах.

"Я живу в Куритибе с женой и дочерью, у меня там есть дом. "Коритиба" - это команда, которую мы держим в сердце. Это отличный вариант для возвращения когда-то позже.

Но я всегда мечтал о "Палмейрас". Я был фаном этого клуба с детства. Это две бразильские команды, в которых я бы хотел однажды сыграть", – сказал бразилец.

В составе "Коритибы" 21-летний Додо выступал до перехода в стан "горняков".

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В статье: Шахтер (Донецк) Додо Коритиба (Бразилия) Палмейрас (Сан-Паулу)
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Источник:
FoxSports
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Комментарии (1)
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karpatoman (Львів)
01.08.2020 в 18:50
О, починається....
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