Додо: Всегда мечтал о Палмейрас. Хотел бы сыграть там однажды

Фланговый защитник "Шахтера" Додо рассказал, что однажды хотел бы снова поиграть в бразильских клубах.

"Я живу в Куритибе с женой и дочерью, у меня там есть дом. "Коритиба" - это команда, которую мы держим в сердце. Это отличный вариант для возвращения когда-то позже.

Но я всегда мечтал о "Палмейрас". Я был фаном этого клуба с детства. Это две бразильские команды, в которых я бы хотел однажды сыграть", – сказал бразилец.