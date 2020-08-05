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Днепр-1 проявил инициативу по возвращению из аренды в Эстонии защитника-чемпиона мира

Премьер-лига
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Тот готов бороться за место в основе

Днепр-1 проявил инициативу по возвращению из аренды в Эстонии защитника-чемпиона мира
Новина українською

После полугодовой аренды в эстонском клубе "Левадия" в состав днепрян вернулся 21-летний защитник, чемпион мира U-20 Александр Сафронов.

- Александр, с каким настроением вернулся в свой клуб?

- Настроение сейчас хорошее не только у меня, но и у всей команды. Сейчас настойчиво готовимся к новому сезону.

- Сначала ты должен был провести в "Левадии" весь 2020 года, но тебя вернули ранее. Что к этому привело?

- За день до очередной игры чемпионата Эстонии позвонил мой агент и сказал, что "Днепр-1" хочет, чтобы я вернулся уже сейчас. После этого я уже решал все дела с руководством "Левадии", чтобы вернуться в Днепр.

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- Насколько ты изменился за полгода, которые провел в Эстонии? Что тебе это дало и в житейском, и в профессиональном смысле?

- Наверное, стал более самостоятельным. Конечно, эстонский язык я не выучил, но, думаю, что футбольное поле все покажет.

- Сейчас есть особые амбиции закрепиться в основном составе?

- Конечно, любой футболист к этому стремится. Перед собой лично я устанавливаю только самую высокую планку.

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В статье: Левадия (Таллинн) чемпионат Эстонии СК Днепр-1 Александр Сафронов Днепр-1
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Источник:
Дніпро-1

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