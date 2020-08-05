У Карпат - новый логотип, старый герб передали общественной организации ультрас

ФК " Карпаты " решил провести ребрендинг. Теперь у клуба есть новый логотип.

В сети уже заметили, что новый герб "Карпат" сделали по стандартному шаблону.

Предыдущий герб в клубе решили передать общественной организации "Ультрас Карпаты". Отныне она является полноправным владельцем прав на клубный герб.

Передача прав на эмблему состоялась на символической локации - 16-м, фанатском секторе стадиона "Украина". Сразу после оформления всех необходимых документов с участием юристов обеих сторон совладелец "Карпат" Олег Смалийчук передал символический герб одному из основателей ОО "Ультрас "Карпаты" Михаилу Мирке.

Я убежден, что дальше мы все будем плыть в одной лодке, имея одно общее видение, одну стратегию и одну цель, - отметил Олег Смалийчук . - Вместе с вами, настоящими фанатами, которые всегда будут носить герб на сердце и никогда не "перевзуются", вместе с вашим доверием и поддержкой, мы сделаем сильный клуб, которым будем гордиться.

Высказался и представитель ОО "Ультрас Карпаты".

Уже несколько лет мы вели активные переговоры с руководством о том, чтобы герб закрепить за теми, кто его действительно ценит, но достичь должного результата до сих пор не удавалось, - рассказал Михаил Мирка. - Сегодня мы смогли найти точки соприкосновения с новым руководством клуба в близких плоскостях ценностей. Не вдаваясь к поспешным авансам, все же считаем это одним из самых стратегически правильных решений, которое открывает новую страницу в новейшей истории великого клуба "Карпаты".

В эпоху тотальной коммерциализации футбола и одновременно в жизненно сложный для нашего клуба время, нам - фанатам "Карпат" - лишь ценой совместных усилий и стремлением к высшей цели, наконец, удалось завоевать для себя самое важное, - говорит фанат Олесь "Сигал". - И таким образом уберечь то, без чего ни один из нас не представляет своей жизни, от будущих возможных рисков, позора или вообще исчезновения. Мы продолжим и дальше лелеять герб родного клуба и готовы брать на себя ответственность за его достоинство и безопасность.