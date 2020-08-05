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У Карпат - новый логотип, старый герб передали общественной организации ультрас

Премьер-лига
(4 голосов)

Ищут точки соприкосновения с новым руководством клуба

У Карпат - новый логотип, старый герб передали общественной организации ультрас
Новина українською

ФК "Карпаты" решил провести ребрендинг. Теперь у клуба есть новый логотип.

В сети уже заметили, что новый герб "Карпат" сделали по стандартному шаблону.

У Карпат - новый логотип, старый герб передали общественной организации ультрас - изображение 1

Предыдущий герб в клубе решили передать общественной организации "Ультрас Карпаты". Отныне она является полноправным владельцем прав на клубный герб.

Передача прав на эмблему состоялась на символической локации - 16-м, фанатском секторе стадиона "Украина". Сразу после оформления всех необходимых документов с участием юристов обеих сторон совладелец "Карпат" Олег Смалийчук передал символический герб одному из основателей ОО "Ультрас "Карпаты" Михаилу Мирке.

Я убежден, что дальше мы все будем плыть в одной лодке, имея одно общее видение, одну стратегию и одну цель, - отметил Олег Смалийчук. - Вместе с вами, настоящими фанатами, которые всегда будут носить герб на сердце и никогда не "перевзуются", вместе с вашим доверием и поддержкой, мы сделаем сильный клуб, которым будем гордиться.

Высказался и представитель ОО "Ультрас Карпаты".

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Уже несколько лет мы вели активные переговоры с руководством о том, чтобы герб закрепить за теми, кто его действительно ценит, но достичь должного результата до сих пор не удавалось, - рассказал Михаил Мирка. - Сегодня мы смогли найти точки соприкосновения с новым руководством клуба в близких плоскостях ценностей. Не вдаваясь к поспешным авансам, все же считаем это одним из самых стратегически правильных решений, которое открывает новую страницу в новейшей истории великого клуба "Карпаты".

В эпоху тотальной коммерциализации футбола и одновременно в жизненно сложный для нашего клуба время, нам - фанатам "Карпат" - лишь ценой совместных усилий и стремлением к высшей цели, наконец, удалось завоевать для себя самое важное, - говорит фанат Олесь "Сигал". - И таким образом уберечь то, без чего ни один из нас не представляет своей жизни, от будущих возможных рисков, позора или вообще исчезновения. Мы продолжим и дальше лелеять герб родного клуба и готовы брать на себя ответственность за его достоинство и безопасность.

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В статье: Карпаты (Львов) Ростислав Ящишин Олег Смалийчук Сергей Болотников
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Источник:
Карпати

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Комментарии (10)
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старий фан (Рівне)
05.08.2020 в 12:27
Знищуються всі команди з історією. А з'являються клони з схожими або такими ж назвами. Тепер і "Карпати" сюди. Наступний Чорноморець.
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0
0
andinho (Lviv)
05.08.2020 в 12:02
Народ, емблему не критикуйте. Судячи з усього, нова емблема - це просто "одноднєвка". Сьогодні "передали" емблему Ультрас і "створили" нову. Завтра клуб разом з "новою" емблемою банкрутять, а її ж не можна буде використовувати в новоутвореній юр. особі -- тому "нова" емблема піде в небуття. Потім створюють новий клуб "Народний клуб "Карпати"", і з великої щедрості ултрас так само передає стару емблему новому клубу. Просто така "схемка". :))))))))))
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+2
-1
Вано (Lviv)
05.08.2020 в 12:04
Дай Бог щоб так і було, це Твої здогадки чи десь цю інфу почув ?
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+1
0
andinho (Lviv)
05.08.2020 в 12:10
Інсайду в мене нема, просто факти всі на це вказують. Якого лисого Карпати б дарували свою емблему ултрас??! Отож бо воно. Не спроста все це
0
0
kuko (Lviv)
05.08.2020 в 11:58
..куди лев подівся? ....хто тепер леви?
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
05.08.2020 в 11:57
лайно. опять эти невнятные щитки с мячиком. где лев, где зубцы крепостных стен? что обозначают эти звьоздочки? тьху
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+1
0
Вано (Lviv)
05.08.2020 в 11:56
Вкрали емблему цю soccer-club-logo-vector-template-design-illustration_4102612, називається знайти 3 відмінності, ще й таку убожеску вкрали...Ппц, надіюсь це не остаточний вибір емблеми, хай би краще дали якомусь дизайнеру намалювати нормальному, або ще краще кілька і щоб вболівальники вибрали найкращу
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+3
0
Onside (Чернігів)
05.08.2020 в 11:51
В клуб прийшов Болотніков котрий казав багато правильних речей коли розбирав в ТаТоТаке логотипи і ... клуб випускає таке лайно де навіть м'яч (наявність котрого він часто критикував в передачах) зливається з фоном... Питається нащо його брали якщо явно навіть сюди не пустили виправити таку лажу. Краще б вже президента Колоса попросили намалювати їм лого, в нього куди краще виходить
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0
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Полiccя (Житомир)
05.08.2020 в 12:10
100%
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andinho (Lviv)
05.08.2020 в 12:12
Мені здається, вибрали рівно таку емблему, яку потім абсолютно не шкода буде на смітник викинути. От і все...........
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