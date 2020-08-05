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Заря арендовала левого защитника из чемпионата Израиля

Премьер-лига
(1 голосов)

На один год

Заря арендовала левого защитника из чемпионата Израиля
UA-Футбол
Новина українською

"Заря" арендовала еще одного футболиста на левый фланг обороны. Ранее, на эту позицию был подписан бразильский игрок.

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Максим Гречкин один сезон будет защищать цвета "Зари". Об этом сообщает официальный сайт израильского клуба "Бейтар". Именно они владеют правами на него.

Максим - уроженец Киева, но всю профессиональную карьеру провел в Израиле. Имеет опыт выступления за их молодежную сборную. В конце следующего сезоне "Заря" сможет выкупить игрока.

Гречкин за прошедший год провел 26 матчей и совершил пять голевых передач.

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В статье: Заря (Луганск) Бейтар (Иерусалим) Максим Гречкин
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Источник:
ФК "Бейтар"
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
05.08.2020 в 20:47
А кто правого будет играть Гречкин или Жуниньо???
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max5x5 (Донецк)
05.08.2020 в 20:51
Тымчика вернут
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