Заря арендовала левого защитника из чемпионата Израиля

"Заря" арендовала еще одного футболиста на левый фланг обороны. Ранее, на эту позицию был подписан бразильский игрок.

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Максим Гречкин один сезон будет защищать цвета "Зари". Об этом сообщает официальный сайт израильского клуба "Бейтар". Именно они владеют правами на него.

Максим - уроженец Киева, но всю профессиональную карьеру провел в Израиле. Имеет опыт выступления за их молодежную сборную. В конце следующего сезоне "Заря" сможет выкупить игрока.

Гречкин за прошедший год провел 26 матчей и совершил пять голевых передач.