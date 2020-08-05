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Заря арендовала левого защитника из чемпионата Израиля
На один год
"Заря" арендовала еще одного футболиста на левый фланг обороны. Ранее, на эту позицию был подписан бразильский игрок.
Максим Гречкин один сезон будет защищать цвета "Зари". Об этом сообщает официальный сайт израильского клуба "Бейтар". Именно они владеют правами на него.
Максим - уроженец Киева, но всю профессиональную карьеру провел в Израиле. Имеет опыт выступления за их молодежную сборную. В конце следующего сезоне "Заря" сможет выкупить игрока.
Гречкин за прошедший год провел 26 матчей и совершил пять голевых передач.