  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ПФК Львов определился с подготовкой к сезону и провел первый спарринг
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПФК Львов определился с подготовкой к сезону и провел первый спарринг

Премьер-лига
(1 голосов)

Ждут большое количество новичков

ПФК Львов определился с подготовкой к сезону и провел первый спарринг
Новина українською

Футболисты "Львова" начали подготовку к новому сезону в родном городе. На первых тренировках делают акцент на возвращении физических кондиций. В лагере команды также уже есть несколько игроков на просмотре.

Подготовка "Львова" к новому сезону будет состоять из двух этапов. До 10 августа подопечные Георгия Цецадзе будет набирать форму во Львове. Один товарищеский матч уже провели, а 8 августа сыграют с тернопольской "Нивой".

Второй этап подготовки начнется 10 августа и будет продолжаться до старта нового чемпионата УПЛ. О месте и запланированных спаррингах будет сообщено позже.

Читайте такжеИсточник: ФК Львов откажется от бразильского вектора развития клуба

О задачах на сборе сообщил наставник ПФК "Львов" Георгий Цецадзе.

Работаем комплексно. Сначала, конечно, постепенно вернемся к физическому тонусу, а потом будем уже над тактикой работать. Мы также ждем многих футболистов, которые приедут на просмотр.

Планируем усиливать почти каждую позицию. Что касается молодежи, то могу отметить, что только на них ставку делать было бы неправильно. У нас хорошая молодежь, будем ребят развивать, но всему свое время. Будем искать оптимальные варианты формирования состава.

Вчера, 5 августа, команда провела первый товарищеский поединок с житомирским "Полесьем", которое вышло из Второй в Первую лигу.

Товарищеский матч

ПФК Львов - Полесье (Житомир) 1:1

Голы: Богунов, 20 (пен.) - Галенко, 78

ПФК "Львов": Пеньков (игрок на просмотре, 87), Вичижанин (игрок на просмотре, 62), Борзенко, игрок на просмотре, Клименчук, игрок на просмотре, Сабино (Ходаковский, 55), игрок на просмотре (Сабино, 74), Богунов (игрок на просмотре, 74), Байяно (игрок на просмотре, 45), Ныч (Шута, 68).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Нива (Тернополь) Полесье (Житомир) тренировочный сбор Георгий Цецадзе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФК Львів

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...