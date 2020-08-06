ПФК Львов определился с подготовкой к сезону и провел первый спарринг

Футболисты " Львова " начали подготовку к новому сезону в родном городе. На первых тренировках делают акцент на возвращении физических кондиций. В лагере команды также уже есть несколько игроков на просмотре.

Подготовка "Львова" к новому сезону будет состоять из двух этапов. До 10 августа подопечные Георгия Цецадзе будет набирать форму во Львове. Один товарищеский матч уже провели, а 8 августа сыграют с тернопольской "Нивой".

Второй этап подготовки начнется 10 августа и будет продолжаться до старта нового чемпионата УПЛ. О месте и запланированных спаррингах будет сообщено позже.

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О задачах на сборе сообщил наставник ПФК "Львов" Георгий Цецадзе.

Работаем комплексно. Сначала, конечно, постепенно вернемся к физическому тонусу, а потом будем уже над тактикой работать. Мы также ждем многих футболистов, которые приедут на просмотр. Планируем усиливать почти каждую позицию. Что касается молодежи, то могу отметить, что только на них ставку делать было бы неправильно. У нас хорошая молодежь, будем ребят развивать, но всему свое время. Будем искать оптимальные варианты формирования состава.

Вчера, 5 августа, команда провела первый товарищеский поединок с житомирским "Полесьем", которое вышло из Второй в Первую лигу.

Товарищеский матч

ПФК Львов - Полесье (Житомир) 1:1

Голы: Богунов, 20 (пен.) - Галенко, 78

ПФК "Львов": Пеньков (игрок на просмотре, 87), Вичижанин (игрок на просмотре, 62), Борзенко, игрок на просмотре, Клименчук, игрок на просмотре, Сабино (Ходаковский, 55), игрок на просмотре (Сабино, 74), Богунов (игрок на просмотре, 74), Байяно (игрок на просмотре, 45), Ныч (Шута, 68).