Эксперименты в защите. Состав Динамо, который Луческу выставил на Верес

В пятницу, 7 августа, киевское "Динамо" играет свой первый матч под руководством Мирчи Луческу - бело-синие в контрольной игре встречаются с второлиговым "Вересом" из Ровно.

Как сообщалось ранее, киевский клуб не стал показывать поединок в прямом эфире, хотя обычно организовывал трансляции на своем клубном канале. Впрочем, благодаря пресс-службе "Вереса" удалось идентифицировать большинство игроков "Динамо", которые вышли на поле с первых минут.

Итак, ворота защищает Денис Бойко. В центре обороны расположились молодые Забарный и Сирота, левый фланг закрывает Караваев, на противоположном краю - Тымчик (по этой позиции уверенности нет).

Треугольник в центре поля формируют привычные Сидорчук, Буяльский и Шепелев, Дуелунд действует на левом фланге, Леднев атакует справа. На острие вышел Супряга.

"Динамо": Бойко - Тымчик (?), Забарный, Сирота, Караваев - Сидорчук, Шепелев - Леднев, Буяльский, Дуелунд - Супряга

Состав "Вереса", который, напомним, готовится к стыковым матчам за право сыграть в Первой лиге в следующем сезоне: Когут - Пинчук, Махнев, Гончаренко, Солдат, Петько, Кучеров, Хоцяновский, Соломка, Панасенко, Шестаков