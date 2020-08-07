  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Эксперименты в защите. Состав Динамо, который Луческу выставил на Верес
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эксперименты в защите. Состав Динамо, который Луческу выставил на Верес

Премьер-лига
(2 голосов)

Шансы для молодых проявить себя

Эксперименты в защите. Состав Динамо, который Луческу выставил на Верес
UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 7 августа, киевское "Динамо" играет свой первый матч под руководством Мирчи Луческу - бело-синие в контрольной игре встречаются с второлиговым "Вересом" из Ровно.

Как сообщалось ранее, киевский клуб не стал показывать поединок в прямом эфире, хотя обычно организовывал трансляции на своем клубном канале. Впрочем, благодаря пресс-службе "Вереса" удалось идентифицировать большинство игроков "Динамо", которые вышли на поле с первых минут.

Итак, ворота защищает Денис Бойко. В центре обороны расположились молодые Забарный и Сирота, левый фланг закрывает Караваев, на противоположном краю - Тымчик (по этой позиции уверенности нет).

Треугольник в центре поля формируют привычные Сидорчук, Буяльский и Шепелев, Дуелунд действует на левом фланге, Леднев атакует справа. На острие вышел Супряга.

"Динамо": Бойко - Тымчик (?), Забарный, Сирота, Караваев - Сидорчук, Шепелев - Леднев, Буяльский, Дуелунд - Супряга

Состав "Вереса", который, напомним, готовится к стыковым матчам за право сыграть в Первой лиге в следующем сезоне: Когут - Пинчук, Махнев, Гончаренко, Солдат, Петько, Кучеров, Хоцяновский, Соломка, Панасенко, Шестаков

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...