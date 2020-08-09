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Богдан Михайличенко: Вернидуб вселил в меня уверенность после Динамо
Защитник поделился мыслями о своих наставниках в "Заре"
Новоиспечённый защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко подытожил период игровой карьеры в луганской "Заре".
- На высшем уровне глоток свежего воздуха тебе дал Юрий Вернидуб?
- Мне было тяжело себя проявить с наилучшей стороны, когда я после "Стали" вернулся в "Динамо" Александра Хацкевича. Я был после травмы, переживал за колено, а показывать все лучшее нужно было сразу. А личный звонок от Юрия Вернидуба вселил в меня уверенность. В коллективе, в который я попал, все было по-другому…
- На смену Вернидубу в "Зарю" пришел Виктор Скрипник. Чем тебе запомнился этот специалист?
- У Виктора Анатольевича было другое видение футбола, другие требования. В его схемах я имел больше возможностей проявить себя, как левый защитник.
- Правда, что поначалу футболисты "Зари" плохо понимали требования экс-наставника немецкого "Вердера"?
- Возможности поработать с этим тренером на первых занятиях у меня не было, поскольку перед зарубежными сборами возникли проблемы с паспортом. Я только через неделю подключился к работе в общей группе. Но знаю точно, что с каждым матчем в чемпионате Заря прибавляла.
- Какие самые памятные поединки ты провел за "Зарю"?
- Безусловно, это первая игра в футболке луганчан против португальской "Браги". Голевая ничья позволила Заре пробиться в плей-офф раунд Лиги Европы. То же проигранное противостояние с "Лейпцигом" на следующей стадии навсегда останется в памяти. Было много важных матчей против "Шахтера" и "Динамо", о которых я, наверное, никогда не забуду.