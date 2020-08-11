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Колос вышел из отпуска и устроил командный обед

Премьер-лига
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А с сегодняшнего дня начинают активную работу

Колос вышел из отпуска и устроил командный обед
Новина українською

Вчера, 10 августа, команда УПЛ из села Ковалевка собралась на свою первую тренировку в новом сезоне.

Оно состоялось в Малой Солтановке, где в течение часа футболисты провели разминку и поработали с мячом.

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По традиции, перед стартом сбора состоялся командный обед - в заведении Brugge.

А уже с сегодняшнего дня на "Колос" ждут недельный сбор и подготовка к первому туру УПЛ.

Колос вышел из отпуска и устроил командный обед - изображение 1

“Колос” вийшов з відпустки

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В статье: УПЛ Колос (Ковалевка) тренировочный сбор
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Источник:
Колос

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