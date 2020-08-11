Премьер-лига
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Колос вышел из отпуска и устроил командный обед
А с сегодняшнего дня начинают активную работу
Вчера, 10 августа, команда УПЛ из села
Оно состоялось в Малой Солтановке, где в течение часа футболисты провели разминку и поработали с мячом.
По традиции, перед стартом сбора состоялся командный обед - в заведении Brugge.
А уже с сегодняшнего дня на "Колос" ждут недельный сбор и подготовка к первому туру УПЛ.
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Источник:Колос
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