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Шахтер прекратил сотрудничество с Веллингтоном Немом - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

Через 8 лет

Шахтер прекратил сотрудничество с Веллингтоном Немом - СМИ
Новина українською

Донецкий "Шахтер" разорвал соглашение с бразильским легионером, правым вингером Веллингтоном Немом. Его контракт с клубом действовал до конца июня 2021 года.

Как сообщает бразильское издание Globo Esporte, интерес к 28-летнему атакующему полузащитнику проявляли несколько бразильских клубов.

Однако переговоры с "Куритибой" были неудачными, а предложение "Форталезы" Веллингтон отклонил. Сейчас из-за травмы игрока основы "Куритиба" решила вернуться к варианту с игроком "Шахтера".

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Напомним, что Веллингтон Нем перешел в "Шахтер" 2012 года, трансфер обошелся горнякам в 9 млн евро.

За донецкую команду в УПЛ бразилец сыграл 75 матчей, забил 12 голов, отдал 11 результативных передач. В Лиге чемпионов провел 5 матчей, в Лиге Европы - 7.

С 2017 года был в аренде бразильских "Сан-Паулу" и "Флуминенсе".

Сегодня трансферная стоимость Веллингтона Нема, по данным Transfermarkt, 1,1 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Куритиба (Бразилия) Веллингтон Нем Форталеза
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Комментарии (5)
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Po4eson (Одесса)
11.08.2020 в 16:28
Это влёт по баблу. Хотя исключение из правил
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+1
0
Onside (Чернігів)
11.08.2020 в 15:45
Циганик там казав Луческу зараз шукає не молодь, а досвідчених бразильців що можуть давати результат вже зараз...
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+1
-1
Artemanat (Кривой Рог)
11.08.2020 в 14:40
Нужно отпускать раньше, чтобы хоть деньги отбить
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+1
-3
ffggpl (Харьков)
11.08.2020 в 15:18
Да он не нужен никому!
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+4
0
avatar
simargl (Чернигов)
11.08.2020 в 16:52
Просто выгнали , что б год не платить зарплату сидельцу. Наверное неустойка выйдет меньше ...
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+1
0


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