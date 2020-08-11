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Шахтер прекратил сотрудничество с Веллингтоном Немом - СМИ
Через 8 лет
Донецкий "
Как сообщает бразильское издание Globo Esporte, интерес к 28-летнему атакующему полузащитнику проявляли несколько бразильских клубов.
Однако переговоры с "Куритибой" были неудачными, а предложение "Форталезы" Веллингтон отклонил. Сейчас из-за травмы игрока основы "Куритиба" решила вернуться к варианту с игроком "Шахтера".
Напомним, что Веллингтон Нем перешел в "Шахтер" 2012 года, трансфер обошелся горнякам в 9 млн евро.
За донецкую команду в УПЛ бразилец сыграл 75 матчей, забил 12 голов, отдал 11 результативных передач. В Лиге чемпионов провел 5 матчей, в Лиге Европы - 7.
С 2017 года был в аренде бразильских "Сан-Паулу" и "Флуминенсе".
Сегодня трансферная стоимость Веллингтона Нема, по данным Transfermarkt, 1,1 млн евро.