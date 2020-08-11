Шахтер прекратил сотрудничество с Веллингтоном Немом - СМИ

Донецкий " Шахтер " разорвал соглашение с бразильским легионером, правым вингером Веллингтоном Немом. Его контракт с клубом действовал до конца июня 2021 года.

Как сообщает бразильское издание Globo Esporte, интерес к 28-летнему атакующему полузащитнику проявляли несколько бразильских клубов.

Однако переговоры с "Куритибой" были неудачными, а предложение "Форталезы" Веллингтон отклонил. Сейчас из-за травмы игрока основы "Куритиба" решила вернуться к варианту с игроком "Шахтера".

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Напомним, что Веллингтон Нем перешел в "Шахтер" 2012 года, трансфер обошелся горнякам в 9 млн евро.

За донецкую команду в УПЛ бразилец сыграл 75 матчей, забил 12 голов, отдал 11 результативных передач. В Лиге чемпионов провел 5 матчей, в Лиге Европы - 7.

С 2017 года был в аренде бразильских "Сан-Паулу" и "Флуминенсе".

Сегодня трансферная стоимость Веллингтона Нема, по данным Transfermarkt, 1,1 млн евро.