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Ингулец будет выступать в УПЛ на стадионе Зирка в Кропивницком
Своим стадионом клуб обзаведется до апреля 2021 года
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк в эфире телеканала "Футбол 1" прокомментировал выход команды из Петрово в УПЛ.
"Домашние матчи мы будем проводить в Кропивницкому на стадионе "Зирка". Запасным заявили стадион из Александрии.
Стадион, который строим, мне пообещали сдать под ключ до апреля 2021 года. Его будут делать не спеша, чтобы не было претензий. А пока будем играть в Кропивницком, нас там любят", – цитирует владельца клуба пресс-служба "Ингульца".
Добавим, что "Ингулец" по итогам чемпионата 2019/20 занял второе место в Первой лиге, пропустив на финише вперед "Минай".