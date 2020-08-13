Ингулец будет выступать в УПЛ на стадионе Зирка в Кропивницком

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк в эфире телеканала "Футбол 1" прокомментировал выход команды из Петрово в УПЛ.

"Домашние матчи мы будем проводить в Кропивницкому на стадионе "Зирка". Запасным заявили стадион из Александрии.

Стадион, который строим, мне пообещали сдать под ключ до апреля 2021 года. Его будут делать не спеша, чтобы не было претензий. А пока будем играть в Кропивницком, нас там любят", – цитирует владельца клуба пресс-служба "Ингульца".