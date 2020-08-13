  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ингулец будет выступать в УПЛ на стадионе Зирка в Кропивницком
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ингулец будет выступать в УПЛ на стадионе Зирка в Кропивницком

Премьер-лига
(4 голосов)

Своим стадионом клуб обзаведется до апреля 2021 года

Ингулец будет выступать в УПЛ на стадионе Зирка в Кропивницком
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк в эфире телеканала "Футбол 1" прокомментировал выход команды из Петрово в УПЛ.

"Домашние матчи мы будем проводить в Кропивницкому на стадионе "Зирка". Запасным заявили стадион из Александрии.

Стадион, который строим, мне пообещали сдать под ключ до апреля 2021 года. Его будут делать не спеша, чтобы не было претензий. А пока будем играть в Кропивницком, нас там любят", – цитирует владельца клуба пресс-служба "Ингульца".

Добавим, что "Ингулец" по итогам чемпионата 2019/20 занял второе место в Первой лиге, пропустив на финише вперед "Минай".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
13.08.2020 в 22:22
УРА кричали на стадіоні:"Зірка, зірка, зірочка - а тепер буде Інгулець, Інгулець
Ответить
0
0
Миросслав (Мукачево)
13.08.2020 в 22:14
Минай буде грати в Ужгороді, Авангард розташований за 5 км від Арена минай
Ответить
0
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
13.08.2020 в 21:50
Хто з 14 команд буде гарантовано грати в рідному місті? ДК Дніпро.Олександрія. Ворскла. Все. список закінчений.
Ответить
0
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
13.08.2020 в 21:46
одні бомжі в ПЛ(((
Ответить
0
0
salatik (Николаев)
13.08.2020 в 21:29
Добро пожаловать, очередные бомжы. О каком развитии футбола может идти речь, если они с трудом будут собирать 200 человек на стадионе, ведь на команду будут ходить только жены и друзья футболистов
Ответить
+3
-4
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
13.08.2020 в 22:23
це ви про МФК Миколаїв...!???
Ответить
0
0
Черноморчик (Одесса )
13.08.2020 в 21:09
сколько таких уже было . с каждым годом откатываемся к 91 году , когда тоже один колхоз играл .
Ответить
+1
-4
avatar
ПетроФ (Луцьк)
13.08.2020 в 21:54
а що заважає Одесі грати в ПЛ? яйця?
Ответить
+3
0
Николаевич76 (Александрия)
13.08.2020 в 21:00
это какой стадион запасной определили в Александрии Нику+ с искуственным покрытием или на Победе Олимп?)) Юмористы Петровские))
Ответить
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...