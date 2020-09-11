ФК Минай. Отпечаток местного колорита или проект местного царька? Кто же вышел в УПЛ

Михаил Кополовец не впервые на протяжении минайской каденции публично заговорил о деньгах. Точнее, призвал спонсоров, бизнесменов, богатых людей Закарпатья присоединиться к развитию местного футбола. Такие проявления патриотизма – это хорошо, но вряд ли сам Михаил не понимает того, что ФК "Минай" – это структура, куда трудно "вклиниться" со стороны. Неправильно будет называть этот клуб игрушкой богатого владельца, но проектом местного "царька" – вполне можно. Валерий Пересоляк – человек скромный, непубличный, семейный. И в то же время очень влиятельный в своем регионе.

Он – бывший чиновник таможни. До 2016-го году Валерий Пересоляк был начальником управления анализа рисков и противодействия таможенным правонарушениям Закарпатской таможни ГФС. Простыми словами – отвечал за то, чтобы на таможне строго придерживались закона и действовали с максимальной пользой для государства. Свою должность в 2016-м Пересоляк покинул "тихонько" – сейчас не найдешь никаких подробностей относительно того события. И до 2019-го года нынешнему президенту "Миная" жилось спокойно: играл в футбол и болел за свою родную команду, посещал церковь, финансово помогая её развитию, воспитывал детей. Впервые о нем в публичной плоскости как о человеке с серьезным влиянием заговорили осенью 2019-го на Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины. Нардеп Александр Сова ("Слуга народа"), держа в руках кипу бумаг, отметил:

"Хочу передать Нефёдову [на тот момент – председатель Государственной таможенной службы Украины] перечень бусов, которые проехали в течение последней недели через КПП "Тиса" [г. Чоп]. Более четыре тысячи бусов, по восемь пассажиров в каждом. И речь идет не об итальянских грузах... Как вы уже могли разобраться, итальянские бусы – это маленькая безделушка. А вообще это пункт по перевозке европейского поезда, европейских бытовых товаров, вообще чего-угодно. И там действительно работает один перевозчик – это Валерий Пересоляк. Эти все бусы контролируемые им. Более четыре тысячи бусов это провозят по зеленому коридору – ежедневно, одни и те же бусы. И по красному коридору – там поменьше бусов, но они перевозят более ценный перечень товаров".

Нардеп предъявил и передал коллегам перечень писем, направленных Государственной пограничной службой по этим бусам закарпатской таможне. Господин Сова прямо заявил: это не бусы простых людей, это бизнес двух-трех владельцев, которые нанимают людей и перевозят контрабанду. 160 или 200 тысяч килограммов в месяц (с).

Помните бунт водителей микроавтобусов на "Тисе", датированный началом июня 2020-го года? Эту ситуацию активно освещал журналист-расследователь Плинский, связав все события с Пересоляком и его людьми. С материалом можно ознакомиться ЗДЕСЬ >>>, мы же отметим, что суть претензий водителей бусов заключалась в нежелании платить завышенную цену за "оформление без учета": если раньше такие бусы проходили КПП за 200-300 евро с т/с, то сейчас у них требовали 700-800. Водителей, которые, очевидно, являются лишь наемными работниками, смущал не сам факт "оформление без учета", а повышение суммы побора. И смущал так, что те не побоялись возмутиться на всю страну.

Плинский провел вполне аргументированное рассследование, называя Пересоляка "крестным отцом" закарпатской контрбанды. Мы повторять этого не станем, но приведем один интересный факт: "20 млн. 500 тыс. грн. – столько заплатили в бюджет за растаможку посылок так называемые итальянские бусы, которые заезжают в Украину через КПП "Тиса". Эта сумма официально взыскана с 1 700 микроавтобусов в течение двух недель – с 30 мая по 15 июня", - заявил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.

А ведь раньше эти деньги где-то же оседали. Микроавтобусы ездят годами едва ли не ежедневно, а о наполнении бюджета заговорили только сейчас. Где-то – это, очевидно, не в госбюджете. А "Минай" тем временем стремительно развивался, и, как сообщали нам приближенные к клубу источники, у ведущих игроков команды во Второй лиге была зарплата около тысячи - полутора тысяч евро. Это уровень лидеров Первой лиги, а нынче – и некоторых команд УПЛ.

Валерий Пересоляк с 2016-го года официально не работает, а его доход связывают с недвижимостью за рубежом. В декларации после увольнения (за 2016-й год, в свободном доступе) указано как собственность с десяток земельных участков, движимое и недвижимое имущество. Особого внимания заслуживают три юридические компании, конечными бенефициарами которых являются Валерий Пересоляк и его жена Оксана: ООО ЗБГ ("Западная Биотопливная Группа"), ООО "ХАНЕЙ РЕСТ" (розничная торговля напитками в специализированных магазинах) и ООО "ПРЯМЫЕ ДИСТРИБУЦИИ" (неспециализированная оптовая торговля). Хороший семейный бизнес, но весьма ли доходный? Уставный капитал "ХАНЕЙ РЕСТ" – 54 800 гривен, а заработную плату, полученную по совместительству, жена Валерия Оксана декларировала там в сумме 6 727 грн. ООО ЗБГ – серьезная компания, с уставным капиталом 1 500 000 ₴, из которых 1 200 000 ₴ (80%) внес Валерий Иванович Пересоляк. Компания меняла название и вид деятельности – от грузового автомобильного транспорта до производства изделий из древесины; изготовление изделий из корка, соломки и растительных материалов для плетения.

Но именно благодаря футболу Валерий Пересоляк держит связь с таможней. Общеизвестные факты: нынешний лидер и капитан "Миная" Василий Пиняшко ранее был таможенником. А футболист Евгений Мирончук направился в обратном направлении – футбольное поле сменил на пост КПП. Вице-президентом клуба является Евгений Плавайко – ранее начальник отдела таможенного оформления №3 таможенного поста "Тиса". Его жена Эмилия сейчас является главой и значится основательницей "ХАНЕЙ РЕСТ" – компании, доход в которой декларировала в 2016-м году жена Пересоляка. Также на матчах "Миная" часто видели Александра Василенко – заместителя прокурора Закарпатской области, по слухам он является кумом президента "Миная". А еще верным болельщиком "лис" является Иван Фетько – главный государственный инспектор отдела таможенного оформления №1 таможенного поста "Тиса" Закарпатской таможни ГФС.

***

Все эти люди с радостью подтвердят, что возрождение профессионального футбола на Закарпатье – личная заслуга Валерия Пересоляка. Эту идею успешно несут в массы назначенные руководством "рупоры" клуба Василий Кобин и Михаил Кополовец. В конце концов, эта идея находит отражение среди простых болельщиков (или не простых?) на вот таких плакатах (с последнего матча в Первой лиге):

Заметили, кстати, шеренгу болельщиков за забором? Людей не пускают на стадион, соблюдая нормы карантина. Но предусмотрительно были сняты рекламные баннера, которые обычно висят на той огороже.

Кому-то такие подачки, а кому-то – пропуска в вип-зону стадиона в разгар эпидемии. "Минай" официально не продавал билетов на свои матчи и даже не позволял некоторым журналистам посещать стадион, хотя одиноко Валерию Ивановичу не было. Вот, например, скрин-шоты с видеообзора матча 21-го тура против "Ингульца". Запомните выделенное лицо.

Рядом с президентами "Ингульца" и "Миная" – кто-то из близкого окружения, возможно даже родственников, Валерия Пересоляка. Его можно заметить на других фотографиях, сделанных весной 2019-го года. Вот они:

Это – встреча Благодатного огня в аэропорту Ужгорода. Рядом с Пересоляком, кроме вышеупомянутого героя, заметны нардепы Лунченко и Горват, товарищ Валерия Ивановича Иван Фетько, а также нардеп Василий Петёвка с сыном Андреем. Надо обратить внимание и на священника. В одной из областей Западной Украины, где люди очень религиозные, а церковь отыгрывает в жизни общества одну из ключевых ролей, благодатный огонь встречают не представители церкви из областного центра, даже не священники из Мукачево, а настоятели... минайской церкви. Той самой, которую спонсирует Валерий Пересоляк и куда "перед каждою игрою" наведывается Михаил Кополовец и компания.

Это косвенно подтверждает наш тезис, указанный в начале материала, о местном "царьке". Царькам свойственно быть связанными с политикой, однако Валерий Пересоляк – человек нынче аполитичный. Он не является членом какой-либо из партий, не декларирует амбиций относительно выборов или тех или иных руководящих государственных должностей. Но в его окружении находятся люди, которые стремятся получить в Закарпатье власть на "всех уровнях – от объединенных общин до Закарпатского областного совета". Об этом говорится в заявлении новоиспеченной партии "Родное Закарпатье" и ее лидеров Роберта Горвата (на фото о Благодатном огне – выше), Василия Петёвки (на фото о Благодатном огне – выше), Владислава Поляка, Валерия Лунченко. Того Лунченко, которого подозревают в участии в контрабандных схемах Пересоляка, того, который является главой Комитета женского футбола УАФ и вместе с Пересоляком высмеивает журналистские расследования уже упоминавшегося Евгения Плинского.

Народные депутаты-члены партии "Родное Закарпатье" пообещали в ближайшее время обнародовать списки кандидатов в депутаты местных советов и на должности глав общин. Интересной будет также борьба за кресло мэра Ужгорода, в которой, - борьбе, - свое влияние имеет Роберт Горват. "Родное Закарпатье" сейчас преподносят как объединение, направленное на противодействие семейным политическим кланам Закарпатья – Балогам, Андриивым и тому подобное. Хотя тот же Богдан Андриив, мэр Ужгорода, который является одним из основателей и владельцев ФК "Ужгород", неоднократно был замечен на "Минай-Арене" во время матчей новоиспеченного участника УПЛ. Между менеджерами двух клубов происходит коммуникация, также имели место переходы из "Ужгорода" в "Минай" и наоборот. Хотя в начале этой истории ходили разговоры о вражде между клубами-соседями.

У "Миная" действительно нет причин враждовать с "Ужгородом", как и у "Ужгорода" нет причин недолюбливать "Минай". Клуб из областного центра – проект, созданный семьей Андриивых в 2014-м году чисто под местные выборы, которые проходили в 2015-м. В течение непродолжительной истории клуба у него не раз возникали проблемы с финансированием, тогда как "Минай" был и остается стабильным. И именно "Минай" – главная команда края, которая вскоре переберется на главную футбольную арену Закарпатья – стадион "Авангард". Сооружение – на балансе города, но вряд ли у Пересоляка были проблемы с арендой.

Кстати, полуфинальный поединок Кубка Украины с "Динамо" "Минай" должен был проводиться именно на "Авангарде". Этот стадион сертифицирован, да и руководству минайцев пришлась по душе идея собрать на трибунах не 1500 - 2000 зрителей, а около десяти тысяч (вместимость "Авангарда" – 12 000). Однако запрет посещать стадион из-за карантина перечеркнул эту идею. К тому же, стадион, по нашим данным, был не готов технически (проблемы с током), поэтому от Павелко удалось получить разрешение для игры на несертифицированной для игр такого уровня "Минай-Арене". Оперативно на ней оборудовали и VAR-систему. Во время ревизии главу УАФ, как всегда, тепло встречали руководители "Миная", показывая не только местные достопримечательности, но и футбольную школу в соседнем Мукачево.

Павелко с Пересоляком – в хороших отношениях, но этот факт не дает нам права искать черную кошку в темной комнате, не так ли? Судейские скандалы, связанные с "Минаем" (две письменные жалобы от "Металлиста 1925" после матчей первого и второго кругов с закарпатцами, жалобы Тлумака после кубковой игры его "Волыни" в Минае, избиение арбитра после матча "Агробизнеса" с "Минаем", отмененный странным решением Копиевского гол "горняка" Юрия Бойко на последних секундах матча" Минай" - "Горняк-Спорт"), спишем на низкую квалификацию судей и закулисные игры соперников. И ждем на ужгородском "Авангарде" сборную Украины – Павелко же обещал.

***

Вопросов к руководству клуба очень много. И на эти вопросы реально могут ответить только высшие руководящие лица Валерий Пересоляк или Евгений Плавайко, а не Михаил Кополовец с Василием Кобиным, которым и принадлежит "отдуваться" перед журналистами (что они и делают в эфирах разных "трындецов"). Спортивный директор и тренер – это лишь отражение идеи создания в Закарпатье футбольного проекта а-ля Бильбао. Делегированные им функции предусматривают продвижение бренда и повышение популярности клуба, но не раскрывают менеджерско-управленческих нюансов, которые болельщики, наверное, имеют право знать.

Именно поэтому UA-Футбол обратился в "Минай" с официальным запросом об интервью с Пересоляком или Плавайко. Но ответа не получил. Поэтому, задав вопросы, но не получив ответов, мы настаиваем на своей правде, которую и выложили в материале. И просим клуб не обижаться и выдать аккредитацию нашим журналистам для дальнейшей работы на матчах "Миная" в УПЛ.

Фото - ФК "Минай", 0312.ua и автора материала

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