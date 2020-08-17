Максимов рассказал, сколько Монако предложил за голкипера Ворсклы

Наставник полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов заявил, что клуб не будет задешево продавать своих игроков, в частности, голкипера Дмитрия Ризныка.

"Те деньги, который нам предложили, за этих футболистов - просто смешно. "Монако" продает игроков за семь миллионов, а нам дает за Ризныка пятьсот тысяч. Думаю, наверное, что здесь рынок дешевый.

Если бы мы попали в Лигу Европы, тогда возможно было бы другое мнение. То же самое, и по другому нашему вратарю, и по Кане... Суммы не те, чтобы с ними расставаться. Они молодые. За эти деньги можно игрока в тридцать лет спокойно в Турцию продать. На этом вы же знаете, кто хочет заработать - агенты. Руководство деньги платит, а тренеры душу вкладывают.

Что касается Ризныка, то он еще у нас может прогрессировать. Если бы хоть один пенальти от "Динамо" взял, тогда да - можно было бы считать звездой. А пока он еще ничего не сделал для нас, - отметил Максимов в эфире программы "Футбольный формат" на "Эспрессо ТВ".

Отметим, что transfermarkt оценивает Ризныка всего в 100 тысяч евро. В прошлом сезоне он сыграл 18 матчей, в которых пропустил 21 гол. В шести поединках Дмитрий сохранил свои ворота в неприкосновенности. Ранее также сообщалось, что полмиллиона евро за него предлагает польская "Легия".