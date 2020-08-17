Цыганков Баварии не достанется: Виктор отправился в Мюнхен на обследование

Хавбек "Динамо" Виктор Цыганков взбудоражил общественность фото из Мюнхена, где он позирует на фоне офиса "Баварии".

На фоне постоянных слухов об интересе к игроку со стороны европейских клубов болельщики стали обсуждать возможный трансфер укранца в немецкий клуб.

Впрочем, все оказалось куда банальнее.

Как сообщил официальный сайт "Динамо", вингер отправился в Германию на диагностическое обследование, где проведет один день.

Вопрос его участия в ближайших матчах команды будет решаться медицинским и тренерским штабами по итогам результатов обследования.