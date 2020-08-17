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Цыганков Баварии не достанется: Виктор отправился в Мюнхен на обследование
У Виктора проблемы со здоровьем
Хавбек "Динамо" Виктор Цыганков взбудоражил общественность фото из Мюнхена,
На фоне постоянных слухов об интересе к игроку со стороны европейских клубов болельщики стали обсуждать возможный трансфер укранца в немецкий клуб.
Впрочем, все оказалось куда банальнее.
Как сообщил официальный сайт "Динамо", вингер отправился в Германию на диагностическое обследование, где проведет один день.
Вопрос его участия в ближайших матчах команды будет решаться медицинским и тренерским штабами по итогам результатов обследования.
Ранее сообщалось, что футболист