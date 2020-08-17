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Цыганков Баварии не достанется: Виктор отправился в Мюнхен на обследование

Премьер-лига
(1 голосов)

У Виктора проблемы со здоровьем

Цыганков Баварии не достанется: Виктор отправился в Мюнхен на обследование
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Хавбек "Динамо" Виктор Цыганков взбудоражил общественность фото из Мюнхена, где он позирует на фоне офиса "Баварии".

На фоне постоянных слухов об интересе к игроку со стороны европейских клубов болельщики стали обсуждать возможный трансфер укранца в немецкий клуб.

Впрочем, все оказалось куда банальнее.

Как сообщил официальный сайт "Динамо", вингер отправился в Германию на диагностическое обследование, где проведет один день.

Вопрос его участия в ближайших матчах команды будет решаться медицинским и тренерским штабами по итогам результатов обследования.

Ранее сообщалось, что футболист может пропустить начало сезона . В последнее время Виктору регулярно приходилось обращаться в медицинский штаб команды по поводу незначительных повреждений и различного рода травм, после чего и было принято решение отправить парня на обследование.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
ФК Динамо

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