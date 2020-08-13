СМИ: Цыганков рискует пропустить начало сезона

Киевское "Динамо" активно продолжает подготовку к предстоящему сезону, который начнется для команды Мирчи Луческу 22 августа матчем против донецкого "Олимпика".

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, начало сезона киевской команды может пропустить один из лидеров "Динамо", полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков. В последнее время футболисту регулярно приходится обращаться в медицинский штаб команды по поводу незначительных повреждений и различного рода травм.

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В этой связи было принято решение в ближайшее время отправить полузащитника на полное медицинское обследование в одну из центральных европейских клиник в Милане. Ожидается, что там футболист пройдет детальный медосмотр, после которого станет ясно, сможет ли Виктор Цыганков принять участие в первых матчах команды Мирчи Луческу в новом сезоне.

За прошлый сезон Виктор провел 39 матчей и забил 17 голов.