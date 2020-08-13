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СМИ: Цыганков рискует пропустить начало сезона

Премьер-лига
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СМИ: Цыганков рискует пропустить начало сезона
UA-Футбол
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Киевское "Динамо" активно продолжает подготовку к предстоящему сезону, который начнется для команды Мирчи Луческу 22 августа матчем против донецкого "Олимпика".

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, начало сезона киевской команды может пропустить один из лидеров "Динамо", полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков. В последнее время футболисту регулярно приходится обращаться в медицинский штаб команды по поводу незначительных повреждений и различного рода травм.

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В этой связи было принято решение в ближайшее время отправить полузащитника на полное медицинское обследование в одну из центральных европейских клиник в Милане. Ожидается, что там футболист пройдет детальный медосмотр, после которого станет ясно, сможет ли Виктор Цыганков принять участие в первых матчах команды Мирчи Луческу в новом сезоне.

За прошлый сезон Виктор провел 39 матчей и забил 17 голов.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
Meta-ratings.com.ua
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Комментарии (6)
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ascent (Луксор)
13.08.2020 в 22:03
Писали, что Луческу с особой тщательностью подходит к разминке, чтобы снизить риск травм... Может следует тренера по физухе поменять?
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0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
13.08.2020 в 22:00
Продайте его пока он не закончил карьеру из-за травм
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+1
-1
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ascent (Луксор)
13.08.2020 в 22:00
пока еще можно...
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+1
-1
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Кююмалайнен (Київ)
13.08.2020 в 21:58
Гадские "сердца", заставляли бегать как бизонов вместо игры в футбол и теперь некому к сезону готовиться - Цыганков, Вербич, Попов, Миколенко, Шабанов...
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-1
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simargl (Чернигов)
13.08.2020 в 21:45
Загнали парня физруки... обидно!!!
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0
-2
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Сокира (New Castle)
13.08.2020 в 21:53
)(уйруки його загналі!Мотивації грати за Динамо у нього нема, бо в Європу не відпустили
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